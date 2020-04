‘Olvidan’ la sana distancia en el súper en la CDMX

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con menos tránsito peatonal y vehicular en calles y transporte público, las concentraciones de gente en la Ciudad se redujeron a centros de abasto y, en particular, supermercados.



Reforma recorrió diversos centros comerciales en los que, entre el miércoles y ayer, coincidente con días de quincena, se observaron aglomeraciones sin protocolos de distanciamiento o medidas de higiene visibles.



En los supermercados de la cadena Aurrerá, sucursales de Los Reyes, en la carretera México-Puebla, y en los Culhuacanes, había filas de hasta 15 o 20 carritos en las cajas, en los cuales se apilaban abarrotes básicos y productos de limpieza, principalmente.



Sin embargo, en redes sociales también se reportaron concentraciones en otras sucursales de esta cadena, como la ubicada en Fuentes Brotantes, sobre avenida Insurgentes Sur, con usuarios quejándose por la falta de medidas de sanidad mínimas para evitar contagios de Covid-19.



"En Bodega Aurrerá tenemos un plan interno de contingencia en todas nuestras operaciones y hemos reforzado las medidas de prevención e higiene en tiendas, para salvaguardar el bienestar y la integridad de las familias mexicanas", fue la respuesta de la cadena a través de sus redes sociales.



En otras cadenas, como Walmart y La Comer, se tomaron medidas como proporcionar gel antibacterial y establecer puntos de distanciamiento en las cajas, también se instalaron placas de plástico en éstas, pero también se observaron cajas llenas, aunque sin las filas observadas en otros centros de abasto.



En tanto, en recorridos por otras tiendas se comprobó que al desabasto de alcohol, gel antibacterial y guantes de látex se sumaron productos que no son, necesariamente, esenciales para la prevención del Covid-19.



En las sucursales de Walmart Buenavista y Tlatelolco, por ejemplo, en las secciones de farmacia, aparecían con la leyenda de agotados algunas vitaminas y suplementos alimenticios en polvo y para beber.



También medicinas para el tratamiento del resfriado, tos, inflamación, cólicos menstruales y desparasitantes, entre otros.



En Soriana de Buenavista y Mega Soriana de Tlatelolco faltaban veladoras y jabones para mascotas; así como bolsas para la conservación de alimentos y papel aluminio.



En los cuatro supermercados sí había jabón para manos y cuerpo, detergentes, papel higiénico, cereales y enlatados.



Y de las 17:00 a 19:00 horas hubo gran cantidad de consumidores y en las filas para pagar no se respetó la sana distancia.