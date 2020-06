Omar García Harfuch ‘libra’ 150 balas de armas largas

Escuchar Nota

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó lo que desde el pasado 17 de junio informó MILENIO Televisión: que entre el 8 y el 12 de junio el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)“Efectivamente, hace una semana se registró una eventual amenaza a algunos funcionarios”, por lo que se reforzó la seguridad como medida preventiva para dar seguimiento “a la veracidad, a la posibilidad, a la validez de esa información, y sobre la marcha se va evaluando la necesidad de modificar, de retirar, de reforzar la seguridad de los funcionarios”, dijo.El secretario recibió tres impactos de bala en hombro, clavícula y rodilla izquierdos y fue sometido a una cirugía que resultó exitosa. Antes, se dio tiempo de tuitear y señaló a los responsables: “Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando”.Por la noche, en la misma red social, publicó: “Salí de cirugía, estoy bien. Agradezco las muestras de solidaridad y cariño. Seguiremos trabajando por la seguridad y mantener la paz en nuestra gran Ciudad de México. Muchas, muchas gracias por todo!”.La fiscalía capitalina informó que en el ataque en la colonia Lomas de Chapultepec participaron 28 sicarios, de los cuales 12 fueron detenidos y declararon que los contrataron tres semanas antes. El vocero, Ulises Lara, reportó heridos a una mujer, un hombre y tres policías.A lo largo del día continuaron las revisiones de videos y los cateos y por la tarde se capturaron a dos personas en diversos operativos en el Estado de México y a cinco en la alcaldía Tláhuac; entre estas últimas se encuentra José Armando Briseño de los Santos, alias El Vaca, identificado por las autoridades como el presunto autor intelectual.Tras el ataque huyó y se escondió en la colonia Santa Catarina, su ruta fue identificada a través de las cámaras de videovigilancia. Briseño de los Santos recluta y adiestra sicarios para el cártel, principalmente en Puerto Vallarta. También se dio a conocer que reclutó a los asesinos de los israelíes ejecutados en Plaza Artz el 24 de julio de 2019.Se explicó al mandatario y a los integrantes del gabinete de Seguridad que los criminales conversaban sobre un plan y la selección de sicarios para atentar contra uno de los servidores públicos que recientemente estaban complicando sus operaciones.De acuerdo con el audio y las investigaciones del CNI, los objetivos eran el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la reciente extradición de El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera, líder del CJNG; el secretario Durazo, por los operativos encabezados por el gobierno federal; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por el reciente bloqueo de mil 939 cuentas bancarias relacionadas con este grupo criminal, y el secretario García Harfuch, por las detenciones de los principales cabecillas y jefes de plaza.Funcionarios presentes en esa reunión confirmaron a MILENIO que se decidió ofrecerles reforzar su seguridad con elementos de la Guardia Nacional para prevenir cualquier acción de este grupo. Este medio constató que al menos uno de los funcionarios del gobierno federal sí era acompañado por más elementos y unidades de las habituales.Mientras que el Presidente rechazó cambiar sus protocolos de seguridad o sustituir a su equipo de Ayudantía. Sin embargo, esa semana permaneció en la ciudad luego de haber retomado sus giras. Una semana después fue asesinado el juez federal Uriel Villegas junto con su esposa, por lo que se asumió que el objetivo del CJNG era otro, distinto al que se creyó días atrás.“La declaración es de combate al crimen organizado, es una declaración de compromiso del gobierno mexicano de combatir a todas las organizaciones criminales por igual”, dijo Durazo en una conferencia de prensa en Michoacán, adonde viajó junto con el presidente López Obrador.Reconoció que el grupo criminal que perpetró el atentado también intentó demostrar que está “consolidado” y que cuenta con “una gran capacidad de fuego”, y no descartó que esté en alianzas con otros que tienen presencia en la Ciudad de México.El secretario dijo que "lo asumimos como un reto al estado de derecho, no como a un reto al Estado mexicano", y garantizó que ninguna organización criminal tiene capacidad de retar al Estado mexicano en sus fortalezas y capacidad de fuego.La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que existe un claro compromiso con la seguridad y la paz de los capitalinos, y prueba de ello es el trabajo encabezado por García Harfuch en los últimos meses. “Afortunadamente el secretario está bien y va a seguir al mando de la secretaría de Seguridad Ciudadana”, dijo.El ex secretario de BC Manuel Díaz Lerma pasó a la historia como el primero en ser objetivo el 25 de abril de 2006. La agresión fue a manos de 14 a 20 integrantes de los Arellano Félix. Minerva Bautista, ex secretaria de Michoacán, sobrevivió a un atentado el 24 de abril de 2010; resultó lesionada y la participación de policías estatales fue documentada.Alberto Capella, secretario de Seguridad de QR, vivió un ataque como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de BC, del cual salió ileso el 28 de noviembre de 2007. Todos coinciden en que se debieron a su trabajo para combatir el crimen organizado. Otras agresiones fueron contra el director de la policía sectorial del DF Julio César Sánchez en 2008 y el ex secretario de Seguridad de Ciudad Juárez, Julián Leyzaola, en 2015.