OMC es un órgano de la mayor importancia para México: Seade

“Hay una idea de que debe haber alternancia entre un director de países desarrollados y en desarrollo, y el actual es de Brasil, en desarrollo y de nuestra región de Latinoamérica. Y segundo que se quiere a una mujer, una ambición positiva. En ambos casos, no hay ninguna regla, y dada la situación precaria dentro de la OMC, lo más importante que muchos países piensan, es vamos a buscar una persona que pueda hacer el trabajo lo mejor posible”, agregó.



“Tengo una capacidad reconocida de negociación con Estados Unidos, un diálogo extraordinario con ellos, en general y en particular, en el área comercial, pero también con China. Tengo una experiencia importante durante más de 10 años en China y en Hong Kong, y de Hong Kong a China. Entonces, sí tengo esa capacidad de interlocución, igual que con Europa, incluso en América Latina. Incluso viví y gane sueldo en Brasil”, indicó.



La Organización Mundial de Comercio (OMC) es un órgano de la mayor importancia para México y el mundo, y lleva varios años con una crisis de largo y de corto plazos, por no haber efectuado negociaciones que faciliten el comercio porque su área de solución de diferencias es inoperable, afirmó Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Cancillería y nominado para dirigir el organismo.En entrevista con David Páramo en Imagen Multicast, el también jefe negociador de México sobre el T-MEC consideró necesario restaurar el funcionamiento de la OMC ya que su papel es fundamental para lograr acuerdos que permitan un regreso armonioso del comercio mundial, suspendidas por el coronavirus.Literalmente está toda la dislocación del comercio mundial por coronavirus, sin que nadie, si no es la OMC, pueda ayudar a buscar acuerdos o entendimientos para que el regreso a actividades sea lo más armonioso y el apoyo sea mutuo posible sujeto a las necesidades de cada país de cuidar la salud”, agregó.Comentó que su postulación para encabezar la OMC surgió tras una evaluación conjunta entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard de las posibilidades de nuestro país frente a la precaria situación de la organización y frente a otros factores políticos en la alternancia del organismo.Sobre si su experiencia en negociaciones en China le puede darle mayor fortaleza a su candidatura, el subsecretario para América del Norte confió en que su experiencia negociadora en China y Hong Kong puedan destrabar el diálogo de “sordos y no muy fluida” que se ha dado entre potencias importantes.Opinó que México actuó de forma atinada al lanzar la postulación de nuestro país cuando se abrió el periodo de candidaturas a la OMC, con lo que ganó notoriedad, en lugar, dijo, de cómo sucedió con otras naciones que promovieron a precandidatos, una vez que se supo la salida de su actual director.Destacó que ahora todos los niveles del gobierno mexicano deben actuar para promover la candidatura de México desde el nivel de secretario, subsecretarios, embajadores y cónsules, y el mismo embajador ante la OMC en Ginebra, Ángel Villalobos para que los países conozcan la propuesta.