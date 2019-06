Omite Lozoya cuenta bancaria con saldo de más de 1 mdp

La cuenta bancaria que, según la Secretaría de la Función Pública, no declaró Emilio Lozoya como parte de su patrimonio, tuvo saldos de 619 mil a 1 millón 32 mil pesos desde el 2010 a 2015.Fue en mayo pasado cuando la Contraloría Federal inhabilitó al ex funcionario por no haber incluido en sus declaraciones patrimoniales de 2013 a 2015 una cuenta de BBVA Bancomer, a nombre de su madre, Gilda Margarita Austin Solís, y en la cual él era cotitular.El fallo sancionatorio, dictado el 17 de mayo en el expediente administrativo 65/2018, la Función Pública no presentó un desglose de los movimientos bancarios sino sólo datos aislados de los saldos que tuvo esta cuenta y el último de ellos es de hace cuatro años, por lo que no aparece ningún registro de 2016 a la fecha.La información que aparece son los saldos de enero de 2012, por 651 mil 63 pesos; también los de diciembre de 2013, por 1 millón 32 mil 987 pesos.También registra los saldos de mayo de 2015, por 619 mil 111.68 pesos y del 31 de diciembre del mismo año, por un total de 845 mil 115 pesos.Lozoya Austin reportó a la Función Pública que tenía una cuenta de cheques con número 0164317815, la cual estaba vinculada a la cuenta de su madre.Pese a lo anterior, la secretaría de la Función Pública estableció que esta manifestación resultaba insuficiente porque no estaba declarada formalmente aquella cuenta donde era cotitular.