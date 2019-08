OMS advierte de desafíos de ‘creación de bebés’ modificados

La OMS llama a prohibir la creación de bebés genéticamente modificados que plantea desafíos éticos y técnicos únicos y sin precedentes.En un comunicado emitido el 26 de julio, la organización llamó a las autoridades reguladoras de todos los países para que prohíban el uso de las técnicas de alteración genética en bebés humanos.La preocupación de la Organización Mundial para la Salud (OMS) se ha profundizado desde el pasado mes de noviembre luego de que He Jiankui, el científico chino responsable de “editar” al primer bebé humano, revelara que tenía la intención de llevar a cabo más experimentos que alteren el genoma.El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que las autoridades reguladoras en todos los países no deberían permitir que el trabajo en esta área continúe hasta que las implicaciones se aborden adecuadamente.“He aceptado las recomendaciones provisionales del Comité Asesor de Expertos de la OMS de que las autoridades reguladoras de todos los países no deben permitir ningún trabajo futuro en este ámbito hasta que hayan sido examinadas debidamente sus implicaciones", afirmó Adhanom.Los instrumentos de gobernanza necesarios para la prohibición efectiva de las manipulaciones con el genoma serán elaborados en el próximo encuentro del comité de expertos, que se celebrará en Ginebra a finales de este mes.