OMS espera tener pronto resultados de pruebas de medicamentos para covid-19

"Casi 5 mil 500 pacientes en 39 países han sido reclutados hasta ahora en el ensayo de Solidaridad", dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una sesión informativa, refiriéndose a los estudios clínicos que la agencia de la ONU está llevando a cabo.



El Ensayo de Solidaridad comenzó en cinco partes que analizaban los posibles enfoques de tratamiento para covid-19:



"Esperamos resultados provisionales en las próximas dos semanas", informó.Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, dijo que no sería prudente predecir cuándo podría estar lista una vacuna contra el covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus que ha matado a más de medio millón de personas en el mundo.OMS pide "despertar" a países más afectados por covid-19La Organización Mundial de la Salud (OMS) urgió el viernes a los países afectados por la pandemia a "despertar" y luchar contra el virus porque las "cifras no mienten", un llamado que llega cuando los contagios en América Latina superaron por primera vez a Europa.Llamó a las naciones que tienen que hacer funcionar sus economías, que lo hagan por zonas, manteniendo las medidas de control más estrictas en las áreas donde la transmisión del virus es más intensa."En el caso de México, como de cualquier otro país, hay que tener información desglosada por áreas para ver dónde la situación es peor", dijo el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, preguntado sobre la situación en el país, que se ubica en el sexto lugar en la lista de países con mayor número de muertes por covid-19."Puede haber áreas en México donde es importante reducir la actividad o al contrario en otros lugares es seguro reanudarlas. No hay una respuesta que se ajuste a todos", declaró el especialista."En la OMS entendemos, que no tienen salarios ni un cheque que les llegue, lo entendemos, pero tampoco hay que ignorar el problema", insistió.Con información de Milenio.