Hay pruebas de que el coronavirus se propaga por el aire: OMS

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el jueves nuevas directrices sobre la transmisión del coronavirus que reconocen algunos informes de contagios aéreos del virus que causa el COVID-19, aunque no llegó a confirmar que se propague por el aire.



En su última guía de transmisión, publicada el jueves, la OMS reconoció que algunos reportes de brotes relacionados con espacios interiores llenos de gente han sugerido la posibilidad de transmisión por partículas en suspensión, como durante las prácticas de canto, en restaurantes o en clases de gimnasia.



No obstante, la OMS dijo que se necesita más investigación "urgentemente para estudiar estos casos y evaluar su importancia para la transmisión del COVID-19".



Basándose en su revisión de las pruebas actuales, la OMS dijo que el virus se propaga entre las personas a través del contacto directo o indirecto con superficies contaminadas o con personas infectadas que propagan el virus a través de la saliva, las secreciones respiratorias o las gotas que liberan cuando tosen, estornudan, hablan o cantan.



El informe sigue a una carta abierta de científicos especialistas en la propagación de enfermedades por vía aérea -los llamados aerobiólogos-, que instaron al organismo mundial a actualizar su orientación sobre cómo se propaga el virus para incluir la transmisión por partículas en suspensión.



El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo en una comparecencia con los medios que no hay muchas pruebas sólidas aún sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por vía aérea, pero afirmó que "creo que es una asunción razonable que ocurra".



Aunque incompletas, Fauci indicó que las evidencias hasta la fecha son "la base fundamental por la que intentamos ahora que las personas lleven mascarillas, sobre todo las asintomáticas, para ver si podemos mitigarlo así".



Se cree que sólo un número muy pequeño de enfermedades se propagan a través de diminutas partículas flotantes o aerosoles. Entre ellas se encuentran el sarampión y la tuberculosis, dos infecciones altamente contagiosas que requieren extremas precauciones para evitar la exposición.



En las directrices de la OMS, se reconoce que la transmisión por vía aérea del coronavirus puede producirse durante procedimientos médicos específicos que generan aerosoles, como cuando se realiza una intubación.



En esas circunstancias, aconsejan a los trabajadores médicos que realizan esos procedimientos que utilicen mascarillas respiratorias N95 de alta resistencia y otros equipos de protección en una sala con ventilación adecuada.



Cualquier cambio en la evaluación del riesgo de transmisión de la OMS podría afectar a su actual recomendación de mantener una distancia física de 1 metro. Es posible que los gobiernos, que también dependen de la agencia para su orientación, también tengan que ajustar las medidas de salud pública destinadas a frenar la propagación del virus.