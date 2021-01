OMS pide a personas de bajo riesgo que no se salten la fila en la vacunación contra Covid

Escuchar Nota

"Si eres alguien con bajo riesgo, espera tu turno", resumió Tedros en su rueda de prensa de los viernes, en la que recordó que los trabajadores sanitarios "han estado todo este tiempo en primera línea pero a menudo con poca protección y especialmente expuestos al coronavirus, por lo que necesitan las vacunas ya".

"Hay un peligro real de que las herramientas que pueden ayudarnos a acabar con la pandemia, las vacunas, puedan exacerbar las desigualdades que ya existían", indicó Tedros, quien afirmó que estamos en un momento "crítico" para poder poner fin a la crisis sanitaria.

El director general de la(OMS), Tpidió hoy a las personas que no pertenecen a colectivos de alto riesgo en Covid-19 (sanitarios, personas mayores) que no se salten la fila en la vacunación.El experto etíope también reiteró su llamada a que los países ricos no acumulen dosis en detrimento de los pobres: "Cuando un incendio se declara en un pueblo, no tiene sentido que unos pocos se repartan los extintores, sino que cada vecino tenga uno".Tedros también pidió nuevamente que el mundo se una para garantizar que en los 100 primeros días de 2021 la vacunación de sanitarios y personas mayores haya dado comienzo en todos los países del planeta, y que se compartan las dosis excedentes a través de la plataforma Covax, que las distribuiría a países en desarrollo.El director general de la OMS recordó que mañana se cumple un año desde que este organismo declarara la emergencia internacional por el coronavirus (entonces aún no se había bautizado la enfermedad como Covid-19), una llamada que "algunos países escucharon y otros no"."Entonces había 100 casos, sin muertes fuera de China, y esta semana hemos llegado a 100 millones de contagios. En las dos últimas semanas se han registrado más que en los primeros seis meses de pandemia", indicó Tedros para explicar las grandes dimensiones de la crisis sanitaria.