OMS reconoce labor preventiva de México ante coronavirus

Escuchar Nota



Se espera que entre el 15 y el 25 por ciento de los casos que se pueden presentar en México, serían graves, necesitarían atención de urgencia y hospitalización

28/01/2020 20:10 PATRICIA RODRÍGUEZ CALVA / .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)

COMPARTIR

SÍGUENOS



RECIBE TODA LA INFORMACIÓN EN TU CORREO



Correo electrónico ENVIAR

Al hacer click en enviar quedaras [email protected] a nuestro boletín el cual podrás cancelar en cualquier momento;no olvides revisar tu carpeta de spam.



Ciudad de México.- La Organización Mundial de la Salud reconoció que “ante la amenaza alta de epidemia de coronavirus”, México ha presentado una reacción inmediata.



En conferencia de prensa, el asesor internacional en Emergencias en Salud de la OMS, Jean-Marc Gabastou, destacó que México sigue reaccionando de forma inmediata con acciones preventivas, ante una inminente llegada del coronavirus 2019-NCoV.



“Los países han tomado medidas y este país en particular, lo tenemos que resaltar, ha reaccionado inmediatamente de manera preventiva”, indicó en Conferencia de prensa.



Por su parte, el vocero de México para coronavirus, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud señaló que las instituciones de salud , están en alerta, pues no se descarta la llegada del coronavirus.



Añadió que se espera que entre el 15 y el 25% de los casos que se pueden presentar en México, serían graves, necesitarían atención de urgencia y hospitalización.



Y alrededor de un 85% se podrían tratar en el primer nivel de atención médica.



“Desde la semana pasada ya se está trabajando en los protocolos de atención médica que en su momento pudieran requerirse, ante un incremento de pacientes que pudieran demandar un segundo o tercer nivel de atención.



“Esto va de la mano con poder monitorear cuál es la proporción de pacientes, que en su momento cursan hacia la gravedad.



“La gran mayoría de los casos entre un 75 y 85% realmente serían casos que estarían demandando atención médica en un primer nivel de atención, como son los centros de salud urbanos, rurales, o clínicas familiares, ya que al presentar enfermedad leve, no se requerían de mayores insumos”, explicó Alomía Zegarra.