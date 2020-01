‘Once upon a time in Hollywood’, Mejor Película en los Critics Choice Awards

"Scott Silver y Todd Phillips, ustedes tomaron un personaje de un cómic y lo usaron para hablar de temas como la violencia, la soledad y la salud mental. Con esta película invitaron al público a ver cómo se siente ser uno de los olvidados", dijo Phoenix durante el agradecimiento.



Había una vez... en Hollywood se levantó como la ganadora aen la 25 edición deque se realizó este año en The Barker Hangar en Santa Mónica, California.La ceremonia tuvo como anfitrión al actor Taye Diggs, quien lo hizo por segunda vez consecutiva.Los premios comenzaron a fluir rápidamente y una ovación acompañó a, a quien interpretó en la cinta Judy y reconoció el trabajo de su contendientes Scarlett Johansson, Lupita Nyong'o y Charlize Theron.por su cinta bélica 1917 y Parásitos del coreano Bong Joon Ho, quien agradeció haber estado nominado en la misma categoría junto a directores que admira como Martin Scorsese y Quentin Tarantino.cuando se levantó con el Premio a Mejor Elenco, asistieron Al Pacino y Robert De Niro a recibirlo., del director surcoreano Bong Joo Ho, que fue reconocida como mejor película extranjera; mientras que Laura Dern volvió a sorprender como Mejor Actriz de Reparto por Historia de un Matrimonio."Agradezco por este personaje, por compartir con un excelente equipo, Adam, Scarlett, gracias por el maravilloso arte que comparten", dijo Dern., se agenció el premio a Mejor Película de Acción y Mejores Efectos Visuales aunque causó controversia porque nadie acudió a recibir los reconocimientos., por su destacado trabajo en el cine como comediante; y volvió a subir a gradecer al ganar la categoría de Mejor Comedia por Dolemite es mi Nombre.Había una vez...en HollywoodSam Mendes por 1917 / Bong Joon Ho por ParásitosQuentin tarantino por Había una vez...en HollywoodJoaquin Phoenix por GuasónRenée Zellweger por JudyLaura Dern por Historia de un MatrimonioBrad Pitt por Había una vez...en HollywoodAvengers: EndgameParásitosToy Story 4Dolemite es mi NombreNosotrosEl IrlandésRoman Griffin Davis por Jojo RabbitBombshellRuth E. Carter por Dolemite es mi NombreBarbara Ling y Nancy Haigh por Había una vez...en HollywoodLee Smith por 1917Avengers: EndgameSuccessionJeremy Strong por SuccessionRegina King por WatchmenJean Smart por WatchmenBilly Crudup por The Morning ShowFleabagPhoebe Waller-Bridge por FleabagBill Hader por BarryAlex Borstein por La Maravillosa Señora MaiselAndrew Scott por FleabagEl CaminoWhen They See UsMichelle Williams por Fosse / VerdomJharrel Jerome por When They See UsStellan Skarsgard por ChernobylToni Collette por UnbelievableThe Late Late Show with James Corden / Late Night with Seth MeyersLive in Front of a Studio Audience: Norman Lear's All in the Family