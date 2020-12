OnlyFans, ¿cuáles son las cuentas con más ingresos?

Escuchar Nota

En un artículo publicado por la BBC, Teela Sanders, profesora de criminología en la Universidad de Leicester y experta en economía sexual digital en el Reino Unido, explica que las personas “no piensan en su huella digital” al comenzar a compartir contenido en internet. La experta agregó que aunque “la satisfacción laboral es alta, la naturaleza precaria del trabajo es realmente importante”.



Vivir del internet se ha convertido en una situación real. Celebridades, influencers y más figuras públicas han convertido el contenido digital en otra fuente de ingresos; una muy buena, por cierto. Lograr lo anterior puede ir desde subir videos a YouTube y monetizarlos hasta abrir perfiles en sitios web y crear planes de suscripción. Esta última opción se ha vuelto muy popular, el éxito de- y el caso de algunos creadores de la plataforma - lo confirman.Ya hemos hablado un poco sobre qué es y cómo funciona OnlyFans. En resumen: estaLas suscripciones en OnlyFans tienen diferentes precios, comúnmenteLos creadores de contenido se quedan con el 80% de las ganancias, mientras queDebido a la pandemia, distintas fuentes reportan un crecimiento en el número de creadores y suscriptores dentro de la plataforma. La BBC indica que “los usuarios han aumentado de 7.5 millones en noviembre de 2019 a 85 millones, además de 750 mil creadores de contenido” según los datos más recientes.Entre todo ese crecimiento, han llegado figuras públicas a la plataforma. Entre ellas,(quien causó gran revuelo debido, según diversas fuentes, a unas nudes que resultaron no serlo).Después del incidente,Razón por la cual, decenas de creadores de contenido hicieron pública su inconformidad pues estas nuevas medidas podrían herir sus ingresos. De cualquier modo, Bella Thorne recaudó 1 millón de dólares en sus primeras 24 horas dentro del portal, según Variety.Sin embargo, y pese a la polémica, la plataforma ha continuado con sus servicios y los creadores de contenido con su material. Además, varios famosos se han unido a las decenas de miles de personas que comparten contenido dentro de OnlyFans; no todos postean contenido erótico, sino también de estilo de vida o para conectar con sus fans.La revista Grazia, en su edición británica, publicó cifras estimadas sobre cuáles podrían ser las celebridades e influencers con más ingresos mensuales en la plataforma. Aunque estas no son cifras oficiales, dan una idea de qué tan rentable es vender suscripciones y contenido en OnlyFans.Los primeros 10 lugares de la lista, compuesta por diversas celebridades e influencers, se cita a continuación. Todas las cantidades son estimadas y están en libras esterlinas (una libra equivale a aproximadamente 26 pesos mexicanos).1. Blac Chyna (15.4 millones)2. Bella Thorne (9 millones)3. Cardi B (7.1 millones)4. Tyga (5.8 millones)5. Mia Khalifa (4.9 millones)6. Erica Mena (3.4 millones)7. Pia Mia (1.7 millón)8. Safaree Samuels (1.4 millones)9. Megan Barton-Hanson (807 mil dólares)10. Casanova (805 mil dólares)A pesar de la creciente popularidad de la plataforma, los creadores de contenido, en especialdeben tomar en cuenta ciertos aspectos - y consecuencias - que vienen de la mano con esta ocupación: la huella digital (o el rastro de los usuarios al navegar o interactuar en Internet).Es decir, aunque se pueden generar altos ingresos monetarios, se podrían sacrificar otros aspectos. Sanders dice que “la cantidad de horas que se deben dedicar” podrían llevar a una “intrusión” en la vida de la gente.