ONU advierte a México sobre uso lúdico de mariguana

México fue advertido por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano de la ONU, sobre el uso de la mariguana con fines lúdicos, ya que indicaron no está en consonancia con las regulaciones de los tratados internacionales en la materia y representa riesgos para la salud.Debido a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en octubre del año pasado determinó 'que la prohibición del consumo de cannabis con fines no médicos era inconstitucional porque los adultos tenían un 'derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad' sin interferencia del Estado', el órgano de la ONU se pronunció al respeto.El integrante de la JIFE, Raúl Martín del Campo indicó que el cultivo de cannabis con fines no médicos no está en consonancia con las regulaciones que mandatan los tratados internacionales.Aclaró que la Junta reconoce el fallo de la Suprema Corte, así como de los máximos tribunales de Sudáfrica y de Georgia, que emitieron fallos similares.Lo anterior lo indicó en conferencia de prensa, en la que junto con representantes del Gobierno federal presentó los datos del informe, explicando que ante ese panorama, lo que pretenden es acompañar a dichas naciones para que desde el sistema de fiscalización se verifique el tema de la producción de la sustancia tanto para fines médicos como científicos.