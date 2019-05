ONU confirma 5 muertos en Venezuela

La Oficina de Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH) confirmó cinco muertes en las manifestaciones en Venezuela, todos ellos menores de 30 años, incluyendo tres adolescentes.“En dos días de manifestaciones, el 30 de abril y el 1 de mayo, hemos documentado informes de cinco manifestantes muertos por armas de fuego: un niño de 15 años del estado de Mérida; un niño de 16 años y un joven de 24 años presuntamente asesinados el 30 de abril por individuos armados progubernamentales en el estado de Aragua”.“Asimismo, un niño de 15 años fue asesinado por un arma de fuego y una mujer de 27 años que recibió un disparo en la cabeza cerca de la plaza Altamira mientras participaba en las manifestaciones del 1 de mayo”, detalló en rueda de prensa en Ginebra la portavoz del ACNUDH, Ravina Shamdasani.Estos fallecimientos se suman a las 44 personas asesinadas en 2019 en el contexto de las manifestaciones registradas por la Oficina, un total de 49 muertes, indicó.Al ser cuestionada por Apro sobre ataques a periodistas, la portavoz de la Alta Comisionada confirmó que también ha habido “informes de ataques contra periodistas que cubren la manifestación”.“Entendemos que al menos diez periodistas resultaron heridos el 1 de mayo, incluidos cinco que fueron heridos por perdigones”, dijo.En total se ha recibido información de alrededor de 239 manifestantes heridos, 18 de ellos, por armas de fuego. Muchos otros sufrieron heridas por el uso de perdigones a quemarropa.Shamdasani destacó que las autoridades venezolanas deben garantizar “que no se haga un uso excesivo de la fuerza”, que son responsables de la seguridad de la población y no pueden delegarlo a los grupos armados progobierno conocidos como “colectivos”.La Oficina de Derechos Humanos también expresó su preocupación por la detención del parlamentario Gilber Caro por miembros de los Servicios de Inteligencia el pasado 26 de abril.“Su arresto no sólo se llevó a cabo en violación de su inmunidad parlamentaria, sino que, hasta el día de hoy, su destino y paradero no han sido confirmados por las autoridades. Esto constituye una desaparición forzada bajo el derecho internacional”, aseguró Shamdasani.Según la portavoz, Caro no ha sido llevado ante un tribunal, en violación de la ley venezolana, que limita el tiempo de detención policial a 48 horas.“La Alta Comisionada está particularmente preocupada por su bienestar, ya que corre un alto riesgo de ser torturado o maltratado”, remarcó.Caro ya había sido detenido arbitrariamente en enero de 2017. En junio de 2018 fue liberado condicionalmente. La comisión técnica que visitó Venezuela en marzo se reunió con él, indicó.Por su parte, el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Babar Baloch, informó que Leopoldo López, el líder opositor quien recientemente fue liberado de su prisión domiciliaria se encuentra “como huésped” en la embajada de España y hasta ahora no ha pedido a asilo político y al parecer no intentará hacerlo.