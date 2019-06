ONU investigará casos de tortura en Aguascalientes

El próximo 26 de junio una comisión investigadora de la ONU visitará Aguascalientes, quienes entrevistarán a las presuntas víctimas de tortura durante el periodo del exprocurador de justicia del estado, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, informó el vocero de las víctimas, Felipe Hinojo."Yo tengo confianza primero que la comisión investigadora saque un dictamen positivo porque hay evidencia de que efectivamente se hicieron las torturas, otra una vez que saque el dictamen debe haber recomendaciones y ya no es Aguascalientes, es el Estado mexicano en contra de las Naciones Unidas, esto afecta al país y yo creo que esa recomendación tendría que ser contundente”, señaló.La comisión entrevistará a las presuntas víctimas que ya se encuentran en libertad, como a quienes están recluidas en los Ceresos de Aguascalientes, además de reunirse con las autoridades de la Fiscalía General del Estado.Felipe Hinojo informó que hasta el momento se tienen 10 denuncias en la Fiscalía local en contra del también exsubprocurador de investigación Especializada en Delitos Federales y una denuncia en la Fiscalía General de la Republica, fue a través de una denuncia penal de la cual se notificó a las Naciones Unidas"La Fiscalía local dice que no puede hacer nada porque la Comisión Nacional no ha interpuesto la denuncia penal, pero hay 10 denuncias penales más”, señaló.Los familiares y las presuntas víctimas de tortura siguen clamando justicia como Obed Salinas."Yo también fue suboficial de la policía municipal, yo fui acusado de delincuencia organizada, también a mí me detuvieron cuando estaba trabajando sin ninguna orden de aprehensión, ni una orden de presentación fui llevado a las instalaciones de la policía ministerial, en donde desde el primer momento que llegue me golpearon, me provocaron asfixia con bolsas, me vendaron, me esposaron con las manos atrás y eso fueron golpes constantes hasta que me desvanecía, perdía el conocimiento, ellos me hablaban y me daban toques para que volviera y seguirme golpeando, cuando me quitaron la bolsa yo alcance a ver al señor ese a Felipe que era quien estaba dando las órdenes”, relató.Felipe Hinojo insistió que del año 2011 al 2014 fueron más de 500 personas presuntamente víctimas de tortura.