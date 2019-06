ONU llama a México, Canadá y EU a diálogo por migración

La Organización de las Naciones Unidas llamó a México, Estados Unidos y Canadá a iniciar un proceso de diálogo con estos países para atender el fenómeno de manera efectiva y sostenible, frente al incremento de centroamericanos que huyen de sus países.La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) reconoció que el desplazamiento forzado desde Centroamérica es un tema que no puede ser abordado por sólo presionar la capacidad de asilo en toda la región y colocar en una situación de riesgo a las personas."La violencia y la persecución por parte de poderosas pandillas en partes de Centroamérica, junto con una crisis social y política en Nicaragua, están llevando a un creciente número de personas a través de las fronteras en busca de un lugar seguro", afirmó en un comunicado de prensa.La ACNUR recordó que en lo que va del año, 593 mil 507 solicitantes de asilo y migrantes han llegado a la frontera sur de los Estados Unidos desde México; mientras que México reporta un aumento del 196 por ciento en las solicitudes de asilo.La organización reconoció la necesidad de crear un enfoque regional que no sólo amplié la capacidad de recepción y las infraestructuras de asilo, sino que genere un apoyo colectivo para los programas de integración local, el reasentamiento ampliado dentro y fuera de la región y los acuerdos para el retorno seguro y digno de las personas que no necesitan protección internacional.De igual forma, señaló la necesidad de una acción regional en Centroamérica coordinada para abordar los fenómenos de desplazamiento interno antes de que se conviertan en flujos de refugiados, incluidas las iniciativas de desarrollo sólidas que abordan las causas subyacentes de la violencia y el desplazamiento.La ACNUR expresó su respaldo al Plan de Desarrollo Integral entre México y los países del norte de Centroamérica, actualmente en negociación. ​