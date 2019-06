ONU no tomará el control de la frontera sur: Ebrard

Nueva York,en misión de México ante la ONU,preparando reunión con Antonio Guterres acerca del Plan de Desarrollo Integral de Sur de México y Centroamérica que inicia mañana en Tapachula,Chiapas. pic.twitter.com/lYx3yb6lWx — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 19 de junio de 2019

Desde muy temprano el día de hoy, el Secretario de Relaciones Exteriores @m_ebrard se reunió con el Emb. Juan Ramón de la Fuente y un grupo de expertos de @MexOnu, previo a la reunión que sostendrá con el Secretario General de la @ONU_es @antonioguterres pic.twitter.com/C3eSKay5Sz — Misión de México ONU (@MexOnu) 19 de junio de 2019

En conferencia de prensa este miércoles, el canciller Marcelo Ebrard señaló que en la reunión entre los presidentes Nayib Bukele y Andrés Manuel López Obrador, a realizarse este jueves, se presentará la primera etapa del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.Al respecto explicó que esta primera fase se trata de un programa similar al bautizado en el país como Sembrando Vida, el cual dará trabajo inmediato a pobladores de la zona rural de El Salvador, con el beneficio añadido de ayudar a mitigar el impacto del calentamiento global en la región.Añadió que mañana se dará a conocer el monto de inversión de México en la región, que será de varios millones de dólares, además de que el programa cuenta de momento con el respaldo de España y Alemania, si bien se espera que otras naciones se sumen a ellos en el futuro.En cuanto a la participación de la ONU en el plan, señaló que están implicadas 14 agencias de la organización, así como su Secretaría General, que ha estado implicada en el diseño del plan entregando 30 recomendaciones de políticas públicas, incluyendo algunas a implementar de manera inmediata.Ebrard recalcó que el gobierno de México no ha pedido la presencia de la ONU en la frontera sur del país, pues cada país debe regular su situación fronteriza, y rechazó que el despliegue de la Guardia Nacional en la región implique la violación de los derechos humanos de los migrantes.Comentó que “no buscamos que se impida migrar“, sino casos de tráfico de menores de edad y el cobro a los migrantes para trasladarlos en condiciones inseguras.Por su parte, el Embajador Juan Ramón de la Fuente, representante de la Misión Permanente de México en Naciones Unidas, dijo que la migración ilegal es un problema multilateral, por lo que se requería la implicación de la ONU a través de varias agencias, no únicamente de la Cepal.Añadió que no se busca la presencia de Naciones Unidas en la zona, sino la presencia de un representante especial, el cual en lugar de tomar el control directo de la situación fronteriza y la organización, servirá para coordinar los esfuerzos realizados para desarrollar la región.Finalmente, sobre el monto total de inversión en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, dijo que la cifra se dará a conocer próximamente.