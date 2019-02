ONU recauda millonaria suma de ayuda humanitaria para Yemen

La Conferencia de Promesas de Ayuda para Yemen, convocada por las Naciones Unidas (ONU), logró hoy recaudar más de 2.6 mil millones de dólares para financiar ayuda humanitaria que millones de yemenitas necesitan con “urgencia”.“Los donantes internacionales prometieron dos mil 620 millones de dólares para financiar la ayuda humanitaria ‘urgente y vital’ a millones de personas en Yemen en 2019”, confirmó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).En un comunicado, emitido al término de encuentro, el organismo destacó que 40 países y otros donantes hicieron promesas para respaldar las entregas humanitarias de alimentos, nutrición, vivienda, medicamentos, servicios de salud, protección y otras medidas de ayuda esenciales en Yemen durante el año.“La comunidad internacional se reunió hoy para mostrar apoyo y solidaridad con la gente de Yemen. Con su apoyo, los trabajadores humanitarios en todo Yemen llegarán a más mujeres, hombres y niños que tienen una necesidad tan extrema", afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres.Durante su participación en el evento, convocado por Naciones Unidas y copatrocinado por los gobiernos de Suiza y Suecia, Guterres recordó que Yemen enfrenta la peor crisis humanitaria del mundo, con 24 millones de personas con necesidad de ayuda, 14 millones de ellos “urgente”.“Haciéndome eco a los millones de yemenitas sufrientes, insto a las partes a continuar las negociaciones y elegir el camino hacia una paz duradera. La ONU y la comunidad internacional en general están aquí para apoyar", destacó el titular de organismo internacional.La República de Yemen ha permanecido en guerra desde septiembre de 2014, cuando las tropas rebeldes del Movimiento al Houthi tomaron el control de la sede del gobierno, el aeropuerto, las escuelas y varios edificios públicos de Saná, obligando al presidente Abd Rabbah Mansur a huir.Desde el 26 de marzo de 2015, una coalición de nueve países árabes, liderada por Arabia Saudita, impulsa una ofensiva militar contra la milicia del llamado movimiento Al Houthi, en busca de restablecer al presidente Hadi en el poder y expulsar a los rebeldes, que son respaldados por fuerzas iraníes.Simonetta Sommaruga, vicepresidenta del Consejo Federal de Suiza, celebró, por su parte, la ayuda prometida por los donantes, la cual, permitirá implementar las acciones del Plan de Respuesta Humanitaria de Yemen (YHRP) 2019, que requiere cuatro mil 200 millones de dólares"Ha llegado el momento de la paz. El Acuerdo de Estocolmo es un primer paso importante en esa dirección. Ahora, es crucial aprovechar el impulso”, destacó Sommaruga, tras instar a todas las partes en el conflicto a respetar el derecho internacional humanitario, en referencia al Acuerdo alcanzado en diciembre.Pese a los compromisos financieros alcanzados, organizaciones no gubernamentales (ONG), como Consejo Noruego para los Refugiados, CARE, Oxfam y The Save the Childrenm, consideraron que Yemen necesita mucho más apoyo financiero.“Hoy, los gobiernos dieron un paso para aliviar el sufrimiento de millones de personas que han sido víctimas de la peor crisis humanitaria en el mundo, prometiendo dos mil 600 millones de dólares, pero esto está lejos de los cuatro mil 200 millones de dólares que se necesitan para apoyar a unos 24 millones de personas en Yemen, casi el 80.0 de la población”, indicaron.En una declaración, las agencias humanitarias expresaron que acogen con satisfacción el apoyo y esfuerzos, que aseguran que los yemeníes tengan acceso a alimentos, agua potable, educación y atención médica adecuada, y para que mujeres y los niños amenazados por el hambre puedan recibir ayuda.“Estamos listos para ampliar nuestras actividades en Yemen y dependemos de los donantes para continuar con el financiamiento, sin embargo, el apoyo financiero no es suficiente. Necesitamos desesperadamente compromisos de más países para permitir el envío de asistencia humanitaria a todo el país”, añadió el comunicado.Las ONG también abogaron por la implementación de un alto el fuego en todo el país, la protección de los trabajadores humanitarios y un acuerdo de paz inclusivo, que no sólo permita poner fin a las hostilidades, sino que terminen con el sufrimiento de los yemenitas, “que no tienen el lujo de esperar por la paz”.