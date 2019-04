ONU y UE firman acuerdo de colaboración antiterrorismo

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) sucribieron un acuerdo marco en materia de cooperación en la lucha antiterrorista, en el que se fortalecerán programas como el de control de pasajeros y fronteras.El acuerdo, suscrito en el marco del Segundo Diálogo de Líderes sobre la Lucha contra el Terrorismo, que se realizó en la sede Naciones Unidas en Nueva York, servirá para promover la colaboración en la lucha antiterrorista y prevenir el extremismo violento en África, Oriente Medio y Asia.La alianza también busca la elaboración de planes de acción nacionales y regionales de prevención y oposición al extremismo violento que promuevan la participación de los jóvenes, de acuerdo con el portal Noticias ONU.El responsable de la lucha antiterrorista de la ONU, Vladimir Voronkov, indicó que el encuentro sirvió para promover el fortalecimiento de "los esfuerzos de coordinación multilateral en la lucha contra el terrorismo y la prevención y la lucha contra el extremismo violento, a fin de ser más efectivos sobre el terreno".Por su parte, el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior de Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y Respuesta a Crisis, Pedro Serrano, destacó que el pacto “va a dar estabilidad a esta relación con encuentros regulares y con la identificación de puntos focales".Destacó además su apoyo a distintos programas de Naciones Unidas como el de control de pasajeros y fronteras, que incluye la recolección y análisis de datos biométricos de viajeros de diferentes compañías aéreas internacionales, para identificar a posibles terroristas.La iniciativa es un esfuerzo conjunto de varias entidades del Pacto Mundial de la ONU, como la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito y la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, y cuenta con el financiamiento de los países de la UE.Serrano explicó que el objetivo es ayudar a los Estados a controlar el tránsito por su fronteras, para lo cual hay dos programas de intercambio de datos de pasajeros: Advanced Passenger Information y el Passenger Name Record Data.El funcionario señaló que la colaboración entre la ONU y la Unión Europea se extenderá también sobre el terreno, como en Irak, donde la UE tiene una misión de apoyo para asesorar a las autoridades de ese país en el desarrollo de su programa de seguridad y en una estrategia de lucha contra el extremismo violento.De igual modo, Serrano resaltó que la lucha contra el terrorismo debe incluir a toda la sociedad, ya que es “compleja” y demanda medidas de seguridad y de control, no solo de tránsito de personas y de transferencias financieras.Consideró que para evitar el radicalismo se requiere movilizar las capacidades de un Estado, no solo policiales, ya que se debe ir incluso hasta lo que se enseña en los colegios, y dar seguimiento a la información que se difunde por internet, así como evitar el uso de las redes sociales para incitar al terrorismo.