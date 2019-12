Opacan a Biden en debate demócrata

"En lugar de gastar dinero para matarse unos a otros, tal vez juntemos nuestros recursos y luchemos contra nuestro enemigo común, que es el cambio climático", dijo Sanders.

En el sexto debate de aspirantes demócratas, el puntero en las encuestas, Joe Biden, fue opacado por el resto de los contendientes., opacado por el senador Bernie Sanders (20:02), las senadoras Amy Klobuchar (19:36), Elizabeth Warren (19:34) y el alcalde Pete Buttigieg (19:24)., acusado de abuso de poder al presionar a Ucrania para investigar a Biden.Aunque el tema del juicio político de Trump -que todos apoyaron- fue la primera pregunta, el nombre del Presidente salió pocas veces durante el resto del debate.Biden protagonizó una pelea con Bernie Sanders sobre la idea del senador del seguro médico universal., dijo Biden en la última parte del debate, muestra de las pocas interacciones que tuvo con el resto de los candidatos.Este fue el debate demócrata con menos aspirantes en el escenario: sólo siete candidatos que alcanzaron los requisitos de donantes diversos y presencia en encuestas necesarios para calificar al debate.Aunque el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg aparece en algunas encuestas con preferencias alrededor del 4 por ciento, no calificó al no contar con donantes para su campaña. En cambio, Kamala Harris, que sí había calificado, se bajó de la competencia.El senador Bernie Sanders, el que más habló durante las dos horas y media de debate, tomó protagonismo durante el debate al destacar por sus posiciones sobre derechos laborales, contra las corporaciones y contra el cambio climático., al ser cuestionado durante el sexto debate de aspirantes demócratas para las elecciones de 2020.y dijo que el nuevo acuerdo es sólo una mejora que se queda corta., destacó el senador independiente de Vermont., señaló. "Lo que necesitamos es una política comercial que proteja a los trabajadores, que proteja a los granjeros".La crisis climática estuvo al centro durante la primera hora del debate. El empresario Tom Steyer afirmó que era su principal prioridad y dijo que de llegar a la Casa Blanca declararía una "emergencia climática".. Además, afirmó que lo primero que tienen que hacer es erradicar la corrupción en el Capitolio para permitir las reformas necesarias relacionadas con el cambio climático.El tema de la migración, que había sido central en otros debates, se discutió poco, aunque los aspirantes coincidieron en condenar las políticas migratorias de Trump.El alcalde Pete Buttigieg afirmó que las familias de aquellos que fueron separados en la frontera por la Administración merecen una compensación financiera y la apoyo para obtener la ciudadanía.danía porque lo que Estados Unidos les hizo bajo este Presidente fue incorrecto. Tenemos la obligación moral de corregir lo que se rompió ", aseguró Buttigieg, quien se encuentra en cuarto lugar de las preferencias en algunas encuestas.En tanto, el empresario Tom Steyer destacó al acusar de políticas racistas al Gobierno de Donald Trump.El Alcalde de South Bend, Indiana, tuvo un papel protagónico, especialmente por sus choques con la senadora Elizabeth Warren. Ambos discutieron sobre la pertinencia de aceptar dinero de donadores millonarios."El Alcalde recientemente tuvo una recaudación de fondos que se celebró en una cueva de vino llena de cristales y donde cada botella de vino costó 900 dólares", dijo.Buttigieg rebatió que era la única persona en el escenario que no era millonaria."Yo no vendo el acceso a mi tiempo, no paso tiempo con millonarios y multimillonarios. No me encuentro con ellos a puerta cerrada", reclamó Warren.Los candidatos debatieron también sobre la falta de diversidad racial entre los aspirantes.El empresario Andrew Yang, el único no blanco en el escenario, dijo que lamentaba la falta de dos senadores afroestadounidenses que habían estado presentes en anteriores debates.Los moderadores llevaron también al debate el tema de la edad, que ha salido a relucir en todos los debates por la edad de los punteros, Biden (77 años), Sanders (78 años) y Warren (70 años). También preguntaron sobre un comentario del ex Presidente Barack Obama, quien esta semana dijera que las mujeres harían un mejor trabajo., otros recurrieron al humor.