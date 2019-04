Opción, dejar el aeropuerto a IP

La conectividad aérea de la Región Sureste de Coahuila no puede estar sujeta a las decisiones de una aerolínea, por lo que la solución definitiva sería la concesión del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe a una de las grandes operadoras que existen en el país.Es la opinión de Héctor Horacio Dávila, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, quien criticó la decisión de Aeroméxico de suspender la única frecuencia México-Saltillo-México durante mayo y junio.“Es necesario tener un contrato bien definido y de largo plazo con las aerolíneas para que de repente no salgan con que ya no vamos a tener vuelos, por lo que se debe de pensar muy seriamente por parte del Estado en tomar una decisión definitiva sobre la concesión del aeropuerto”, expresó.Destacó que el Estado brindó muchas facilidades a Aeroméxico para que se quedara en la plaza cuando ya había decidido que se iba, al inicio de la administración del gobernador Riquelme, entonces ya no es cuestión de incentivos porque no ha cumplido en establecer un segundo vuelo.“Ahora salen con que se va dos meses, entonces ya no es cuestión de apoyos o incentivos, además sí es negocio porque el vuelo llega con 80% de ocupación. ¿Qué quiere, que le paguen el vuelo completo? No. Creo que ya es momento de tomar otro tipo de decisiones y concesionar (la terminal) a una operadora como OMA o Grupo Aeroportuario del Pacífico, que basta ver cómo recibió el aeropuerto del Bajío, ubicado en Irapuato, y cómo lo tiene ahora, con un número importante de vuelos nacionales e internacionales”, expresó Dávila Rodríguez.Finalmente, asentó “que el Estado se dedique a gobernar, no a administrar aeropuertos, y que concesione el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe a quien sabe manejar y hacer crecer aeropuertos; esas operadoras pueden traer las aerolíneas que aquí necesitamos”.