OPEP acuerda reducir producción de petróleo en 10 millones de barriles diarios

"Ahora anunciamos la firma del acuerdo histórico para reducir la producción en aproximadamente 10 millones de barriles de petróleo por día por los miembros de la OPEP+ a partir del 1 de mayo de 2020", escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Petróleo de Kuwait, Khaled Ali Al Fadhel. El anuncio también fue confirmado por el Ministerio de Petróleo iraní.

بفضل من الله ثم بالتوجيهات الحكيمة والجهود المتواصلة والمحادثات المستمرة منذ فجر الجمعة،

نعلن الآن عن اتمام الاتفاق التاريخي على خفض الانتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يومياً من اعضاء "اوبك +" ابتداء من الأول من مايو 2020 pic.twitter.com/NF3o5Hmt6z — د. خالد الفاضل (@Dr_Alfadhel) April 12, 2020

Después de cuatro días de conversaciones,, en un intento por impulsar el mercado de energía en medio de la pandemia de coronavirus, publica RT El acuerdo, en el cual, prevé la reducción en 9,7 millones de barriles diarios en un período de los meses de mayo y junio.De acuerdo con el pacto,, confirmó la Secretaría de Energía del país latinoamericano.El grupo ya intentó el jueves llegar a un acuerdo, pero no lo consiguió precisamente al no encontrar un consenso con México, que no se mostró de acuerdo con los términos propuestos.El pasado 6 de marzo,de Eovid-19.Como resultado,. Por su parte, en respuesta al fracaso del pacto, Arabia Saudita realizó el recorte de precios oficiales más drástico en al menos 20 años y comunicó a los compradores que aumentaría su producción de crudo en hasta 2 millones de barriles por día.Esta medida de Riad provocó la dramática caída de los precios del petróleo, lo que llevó al desplome de los mercados financieros en todo el mundo.