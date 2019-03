Opera 50% del crimen desde penales: Durazo

Durante la instalación del Comité de Transparencia y la presentación del programa anticorrupción, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad federal, aseguró que 50% del crimen organizado opera mientras permanece recluido al interior de las cárceles en el país, ya que los penales están marcados por la corrupción.El funcionario aseguró que se requiere de voluntad política para ubicar en su justa dimensión el problema de la corrupción. También señaló que el nuevo gobierno no es el responsable de las condiciones de inseguridad que se viven, combatirán la impunidad, la corrupción y la inseguridad.“Hay un binomio o trinomio inseparable: corrupción, impunidad e inseguridad, pueden poner los dos primeros en el orden que quieran. Primero impunidad o primero corrupción hay ahí un debate que yo francamente doy por zanjado y pongo primero a la corrupción”, agregó.Por otro lado, ante la declaración de guerra del cártel Jalisco Nueva Generación en Veracruz y el fracaso para desarticular las operaciones del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, Durazo afirmó que la situación en ambas entidades está controlada y que los operativos se están acotando y limitando la capacidad operativa de las organizaciones criminales, por lo que éstas se encuentran en “proceso de debilitamiento”.Durazo sostuvo que en Guanajuato, donde fuerzas estatales y federales combaten el cártel de Santa Rosa de Lima, los delincuentes han tomado medidas de “impacto visual” más que de tipo criminal, mientras que en Veracruz la pugna entre organizaciones criminales desató ataques a autoridades que también están bajo control.Por otro lado, el funcionario insistió que este Gobierno busca combatir a estos grupos delincuenciales con el apoyo de la Guardia Nacional, a la que le destinarán 20 mil millones de pesos tan sólo en 2019, lo que servirá para el reclutamiento de 21 mil nuevos elementos, lo que implica capacitación, sueldos, prestaciones, uniformes y equipamiento e incluso viáticos, aunque el Presidente dijo el pasado 4 de marzo que sólo se destinarían 15 mil millones de pesos a la Guardia Nacional en este año.“No nos vamos a esperar a la aprobación de la ley, vamos haciendo desde ya ejercicios presupuestales y también de carácter administrativo. Estamos hablando de que en el transcurso del año se reclutarán 21 mil 170 elementos”, expuso.En la sede de la dependencia, Durazo explicó que se sumarán a la Guardia Nacional 34 mil efectivos de las Policías Militar, Naval y Federal, pero con todo y su presupuesto, percepciones, vehículos y equipos.A días de que se cumplan 25 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, su exsecretario particular y actual secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que no cree la tesis del “asesino solitario”.Cuestionado sobre si hay elementos para reabrir la investigación, Durazo respondió que eso no está en su cancha ni en su ámbito y que esa es su opinión personal sobre el caso.