Opera con éxito Ruta de la Salud

Saltillo, Coah.- El lunes 4 de mayo, por iniciativa del alcalde Manolo Jiménez Salinas, comenzó a operar la Ruta de la Salud en Saltillo, un servicio de transporte exclusivo y gratuito para personal hospitalario que labora de manera directa atendiendo lo relacionado con la contingencia sanitaria por el Covid-19.



Una semana más tarde, el servicio se extendió también para el personal administrativo.



De esta manera, señaló el Alcalde, se da muestra de la solidaridad por parte del Gobierno municipal de Saltillo, así como del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, hacia todo el personal que se encuentra en la primera línea de batalla.



Actualmente, la Ruta de la Salud cuenta con más de 700 usuarios, quienes solo tienen que presentar la credencial de su centro de trabajo para acceder a este beneficio.



Puede utilizarla personal médico, de enfermería, camilleros, operadores de ambulancias, personal de limpieza y administrativo del Hospital General de Zona del IMSS número Uno, el Hospital General, y clínica del ISSSTE, que son los centros con áreas para pacientes Covid.



Silvia Elena Hernández, personal administrativo del área de laboratorio en el Hospital General de Saltillo, utiliza la Ruta de la Salud para trasladarse de su centro de trabajo a su casa en la colonia Chapultepec.



“Me parece perfecto porque hay muchas personas que no tenemos carro para podernos mover, me gusta el que hayan implementado los camiones porque llego más rápido a mi casa y no pagar transporte nos ayuda mucho”.



Ana Sofía Soláis, usuaria y pasante de enfermería en el área de epidemiología, agradeció al Gobierno municipal de Saltillo por haberlos tomado en cuenta.



“Venimos como pasantes y la verdad sí es una ayuda para nosotros, ya que no contamos con mucha solvencia económica”, mencionó.







Gran apoyo



Manolo Jiménez Salinas reconoció el esfuerzo de todo el personal, y reiteró su apoyo ante las necesidades que se les lleguen a presentar.



Recordó que, en apoyo al personal hospitalario, además de la Ruta de la Salud, de manera permanente con el apoyo de la iniciativa ciudadana Apoyaré, fundada por su esposa, Paola Rodríguez López, se lleva a cabo la entrega de equipo de protección como cubrebocas de dos y tres capas y N95, guantes, protectores faciales, gorros, batas, trajes tyvek y goggles médicos.



Así como la entrega de cajas de acrílico, termómetros, sanitizante y gel antibacterial, todo ello con el apoyo en la logística de las Damas Voluntarias de Cruz Roja, en colaboración con el DIF Saltillo.