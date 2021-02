Opera de manera norma Centro Médico Regional

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- A pesar de los problemas con la energía eléctrica en esta frontera, el Centro Médico Regional de Val Verde está funcionando de manera normal gracias a los generadores que funcionan con diésel.



Todo el personal del hospital local está haciendo todo lo posible para ofrecer un servicio digno a la comunidad durante la pandemia, a pesar de los problemas que ha traído la tormenta invernal.



El hospital local se encontraba sin energía eléctrica y sin agua potable, por lo que se tuvieron que activar los generadores que funcionan con diésel. Asimismo, empleados de este nosocomio estuvieron llevando galones de agua potable tanto para el uso del personal médico como también para los pacientes.



Debido a que se están utilizando los generadores para alumbrar el hospital, se está moderando el uso de la energía eléctrica, solo se utilizan los aparatos médicos para los pacientes en todas las áreas y el equipo de computación necesario, el resto se mantiene apagado para no sobrecargar los generadores.



La Ciudad y el Condado están trabajando de cerca con la compañía de electricidad que hace su mayor esfuerzo para poder restaurar la energía eléctrica no solo en esta población, sino en toda la región, ya que el problema de falta de este servicio se está viendo en todo el estado y es a consecuencia de la tormenta invernal.



También se dio a conocer que el personal de este hospital no solo está llevando agua potable y comida a sus pacientes, sino también mantienen abierta el área de emergencias para poder atender a la comunidad en cualquier hora del día.