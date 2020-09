Opera IMSS Aguascalientes a bebé quemado en sus instalaciones

Escuchar Nota

Aguascalientes.- Con relación a la atención brindada a un recién nacido en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, quien resultó con quemaduras, la Oficina de Representación Aguascalientes, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que de manera inmediata, el servicio de Cirugía Plástica pediátrica del Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 valoró el estado de salud del recién nacido, y procedió con la colocación de un apósito de piel, reportando adecuada recuperación.



La Directora del HGZ No. 3, doctora Lourdes Andrade Navarro, dialogó con los padres del bebé para brindarles el apoyo necesario para garantizar el seguimiento y recuperación del menor.



Se ha dado inicio a una investigación laboral entre el personal involucrado, con el fin de deslindar responsabilidades, para proceder legal y administrativamente, conforme a los resultados.



Se revisó el protocolo de atención al recién nacido y se reforzaron los controles de seguridad del paciente, para prevenir eventos de esta naturaleza.



Esta Representación del IMSS colabora en las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República y acatará las resoluciones que de ella deriven.



El Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes dará puntual seguimiento del caso; asimismo, garantiza la atención médica oportuna del menor.