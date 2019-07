Operador de Robles, artífice de la Estafa Maestra: SFP

La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó a Emilio Zebadúa, el principal colaborador de Rosario Robles, irregularidades en sus informes patrimoniales y cuentas bancarias.La SFP denunció a Zebadúa ante la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito, al no poder comprobar el origen de 13.2 millones de pesos, según concluyó la Verificación Patrimonial VP/026/2018.El ex Oficial Mayor de las dependencias que ha encabezado Robles, ha sido señalado de ser el artífice de la Estafa Maestra y del saqueo millonario en Sedatu.La investigación inició en julio del año pasado, pero antes de que terminara el sexenio de Peña, la PGR detuvo la denuncia alegando fallas legales.Después de siete meses de litigios, el actual Gobierno reactivó la acusación y, el 24 de junio, la SFP obtuvo un amparo para que la FGR retome la denuncia.Un ex colaborador de Rosario Robles participa con la FGR en las investigaciones contra la ex titular de la Sedesol y de la Sedatu.El ex funcionario implicado en irregularidades decidió aceptar el "criterio de oportunidad" y convertirse en testigo.