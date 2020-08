Operan colegios modelo híbrido, la nueva realidad

Escuchar Nota

El lunes 24 de agosto más de 630 mil alumnos de educación básica en Coahuila regresaron a clases bajo el modelo Escuela en Casa. Sin embargo, por disposiciones del Gobierno del Estado y con la autorización de Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación,César Leal, director general de la institución, dijo que tras una encuesta aplicada durante el receso escolar,“Observamos que los indicadores, nos reflejan que 60% de nuestros papás y mamás trabajan, y el 40% que uno de los dos no lo hace y puede estar el pendiente de los niños, pero aun así con esta estadística,”,detalló.Tenemos dos meses instruyéndonos todos, incluyéndome, y conociendo un poquito más de esta nueva normalidad a la cual tenemos en algún momento que aceptar, asimilar y encararla”, refirió César Leal.Actualmente, la institución cuenta con una plantilla laboral de 50 personas, entre administrativos, docentes y personal de limpieza, además de una matrícula escolar integrada por 250 alumnos de preescolar, primaria y secundaria,, en la que un encargado revisa que se cumpla paso por paso, comenzando con horario diferido para cada uno de los niveles educativos.“Más o menos son 5 minutos los que requerimos para darles acceso a los chicos, ellos en la mañana llegan y hacen una unifila en la parte de afuera, respetando su distancia.“Hay dos termómetros a dos diferentes alturas, para los chicos y los un poquito mas grandes, luego pasan por unas pistolas vaporizadoras, que tienen los químicos adecuados para poder sanitizar mochilas y los objetos que puedan traer los niños y a ellos mismos”, detalló el director del Liceo Hispanoamericano., también por toda la escuela se encuentran distribuidos dispensadores de gel y se cuenta con botes rojos para residuos biológicos donde se tiran los papeles usados para limpieza de nariz y saliva.Además,Ya en el salón de clases, cada alumno está separado de otro a más de un metro de distancia y con una barrera de acrílico, que de acuerdo con el director,Quienes por decisión propia eligieron no presentarse en la escuela,“Realmente sí ha habido mucha inversión, no sabemos qué vaya a pasar, si logremos terminar el ciclo con todos estos compromisos que estamos adquiriendo, todavía no tengo medido del todo, tengo una idea, pero una cosa es la idea y otra es la realidad”, puntualizó el director del liceo.Para César Leal, mientras más se prolongue el regreso de los alumnos a la escuela, esto tendrá un impacto en ellos, que podría reflejarse a corto, mediano y largo plazo. De acuerdo con la Secretaría de Educación, en Coahuila, además del Liceo Hispanoamericano,