Operan con la 4T refinerías al 38%; insisten en construcción de una más

“Es un resultado esperado ante la estrategia que ha sido dirigir los recursos que son necesarios para la operatividad, mantenimiento y rehabilitación de las refinerías existentes hacia el proyecto de una refinería nueva”, aseguró Erick Sánchez Salas, director asociado de negocios de la división de energía de IHS Markit.



El Gobierno, pero insiste en construir Dos Bocas en Tabasco e invertir 8 mil millones de dólares.Losdel país procesaron de enero a diciembre del año pasado, 590 mil 100 barriles diarios, 38.3% de la capacidad total calculada en un millón 540 mil barriles diarios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía (Sener).Al inicio de la, en diciembre de 2018, las seis refinerías operaban al 33.1% de capacidad y entonces Rocío Nahle, titular de la Sener, aseguró que, para finales de 2019, se procesarían 900 mil barriles diarios.Pero los esfuerzos, pues a más de dos años de Gobierno, no se observan cambios significativos.En, al comparecer ante diputados, el director de Pemex, Octavio Romero, aseguró que, al término del año, se procesarían más de un millón de barriles y 651 mil en promedio para todo 2020. La meta no se logró.La industria de refinación a nivel global fue severamente golpeada por la pandemia, por lo cual refinadores de todo el mundo han decidido reducir su cartera, incluidos los de EU, que actualmente mantienen un nivel de utilización de 82 por ciento, según datos de Argus.Pese a ello,, que promete estar lista el primero de julio de 2022 y tendrá una capacidad de 380 mil barriles.Ante lade plazas en Petróleos Mexicanos (Pemex), fijada para el 8 de febrero, petroleros sindicalizados protagonizaron diversas protestas en sus centros de trabajo.En la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, unos 400 trabajadores se plantaron frente a las instalaciones para exigir una solución al planteamiento de Pemex, que aseguran, ha implicado la cancelación de transporte a los petroleros y de otras prestaciones.del Complejo Petroquímico Cangrejera, en Veracruz, advirtieron que la Sección de Contratos ya inició con los avisos de terminación temporal de las plazas de operarios de primera, operarios especialistas y ayudantes operarios para el 7 de febrero “por el no apego al procedimiento administrativo vigente para 2021”.La sede de la Sección 47 en Ciudad del Carmen, Campeche, fue bloqueada por despidos injustificados; en tanto que en la Sección 11, en Nanchital, Veracruz, los obreros alistan una caravana de cinco autobuses a la Ciudad de México para protestar este viernes en Palacio Nacional y en las oficinas del Comité Ejecutivo General del gremio.