Operan de tumor cancerígeno a la esposa de Iker Casillas

La periodista Sara Carbonero, esposa del arquero español Iker Casillas, anunció este martes que debió ser operada de un tumor maligno de ovario por el que se someterá a tratamiento en los próximos meses.El tumor le fue detectado en una revisión médica hace unos días, cuando su familia aún no se había recuperado "de un susto", en referencia al infarto que sufrió Casillas el pasado 1 de mayo, publicó la periodista en su cuenta de Instagram."Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir", indica Carbonero en el mensaje, en el que asegura estar "tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien"."Afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo, pero todavía quedan unos meses de luchas mientras sigo el tratamiento correspondiente", escribió.