Operan de urgencia a Elba Esther Gordillo

"Buenas noches, agradezco las muestras de cariño y preocupación de las personas que han estado al pendiente de mi salud. Me encuentro estable de una intervención quirúrgica menor que me tomo por sorpresa. Me recupero satisfactoriamente. ¡A cuidarnos todos y no salir de casa!", informó en su cuenta de Twitter.



Elba Esther Gordillo, ex lideresa magisterial, fue operada de emergencia este martes.y que se está recuperando satisfactoriamente.En febrero. la ex lideresa magisterial rechazó el reglamento emitido por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para realizar elecciones.Asimismo, Gordillo afirmó que sus derechos políticos, ciudadanos y sindicales están vigentes, luego que el secretario general del SNTE afirmara en aquel mes que, debido a que adeuda cuotas sindicales desde hace varios años, la ex lideresa no puede buscar un cargo en el gremio.