Operan rastros clandestinos

Sin los permisos ni las condiciones de salubridad que se requieren, patios de casas particulares de la colonia Bellavista operan como rastros para la matanza de cabritos que se venden sobre la calle Libertad.“A 50 pesos la matada para que se lo lleve fresco, me tardo unos 15 minutos”, comentan los vendedores, quienes aseguran que sacrifican a los animales en un patio, donde vacían los órganos y la sangre en una bolsa, por si el cliente “la quiere caliente”, de lo contrario, la tiran a la basura, “al cabo no vale nada”, dijeron.Los cabritos se ofrecen en precios desde los 400 hasta los 700 pesos vivos o muertos en camionetas estacionadas a un costado de la Central de Autobuses.Los animales muertos se encuentran empacados en plástico o congelados en grandes hieleras, aunque el empaque tampoco asegura que el animal haya sido sacrificado y que no murió por alguna otra razón, lo que convertiría al animal en deshecho para el consumo humano, como indica el capítulo VI de la Ley de Salud Estatal.Al resto, exhibidos sobre las camionetas, los matan en domicilios particulares sin las medidas de salubridad, protocolos o espacios adecuados que aseguren la higiene con que se sacrifican y procuren su consumo sin consecuencias para la salud.Estos mataderos son disfrazados de casas particulares o patios que prestan para llevar a cabo el sacrificio, pues muchos de los vendedores arriban de los ejidos para comercializar los cabritos, que son el sustento de muchas familias a expensas de la salud de sus clientes o que burlan a la autoridad.