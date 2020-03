Operará la Presidencia normalmente este lunes

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La Presidencia Municipal de Piedras Negras, mantendrá sus operaciones regulares este lunes 9 de marzo, día en que a nivel nacional se convocó a participar en un paro nacional a todas las mujeres mexicanas, a fin de crear conciencia sobre el problema de violencia de género que se vive actualmente en el país.



Asimismo, el Simas Piedras Negras, también ofrecerá la atención de costumbre a la ciudadanía, tal y como se hace diariamente, en el horario regular.



Sin embargo, debido al apoyo mostrado por el Gobierno Municipal de Piedras Negras con las empleadas municipales para sumarse a dicha convocatoria, se prevé que algunas de ellas no acudan el lunes a laborar.



Asimismo, las autoridades municipales, señalaron que las trabajadoras que no se presenten a trabajar, no serán sancionadas de ninguna forma, ni se les descontará este día no laborado de su salario.





El dato



