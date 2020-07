Operativo contra El Marro fue ridículo, un montaje: Gertz Manero

Escuchar Nota

“Una vez que estaban en esa situación y que se dieron cuenta de que todo lo que habían diligenciado no tenían nada qué ver con lo que sus propios jueces les habían autorizado y que ya tenían unos detenidos que no sabían qué hacer con ellos, entonces van al día siguiente de que ya habían hecho todo eso y de que ya habían desahogado la orden de cateo, van con el Ministerio Público Federal y con la delegación y le dicen ‘hazte cargo tú’.



“Entonces el Ministerio Público no lo puede hacer porque no puede asumir una responsabilidad procesal que él no hizo, de conductas y diligencias que él no llevó a cabo y con las que no está de acuerdo, ¿Cómo lo va a aceptar? ¿en calidad de qué o con qué obligación?”

“Entonces no le pudieron encajar el muertito, se van con un juez de ellos, un juez local y el juez local les dice exactamente lo mismo que les dijo el delegado nuestro ‘oye no, a ti te dieron una autorización para hacer determinada conducta y tú fuiste a hacer otra y esa no corresponde y todos los datos que das no son válidos’ y nunc dice que eso es un asunto federal, no, lo asume como un asunto del fuero común y se los rechaza”.



“Guanajuato lleva cinco años de ser verdaderamente un infierno de violencia y este señor fiscal lleva 11 años ahí, nosotros vamos a iniciar un procedimiento he, eso te lo digo públicamente, vamos a iniciar un procedimiento para aclarar todas estas conductas y ver si existe alguna imputación de carácter legal. Yo no puedo estar manejando una institución a base de una serie de chismes y de imputaciones mediáticas, es una cosa muy seria”.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero acusó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato de haber hecho un montaje con las detenciones de la mamá, hermana y prima del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima pues las armas no eran de fuego y la droga no estaba cerca, por lo que advirtió que ya inició una investigación contra el fiscal Carlos Zamarripa.emitió autorizaciones de cateos para la búsqueda de un vehículo robado y después “no sé dónde encontraron a esas personas y que una de esas personas traía un arma, que es de estas armas de gas, no es un arma de fuego; y que había una cantidad menor de droga en esa casa que no era la materia”Dijo que la delegación de la FGR no aceptó porque no eran delitos del fuero federal, porque se trataba de narcomenudeo y de “un arma que no es arma”, además de que las autorizaciones de cateo fueron emitidos por la autoridad local.Acusó que con estas anomalías el operativo fuey a pregunta expresa sostuvo que “por supuesto” que incluso se trató de un montaje. Por lo que consideró “una falta respeto a la función que tenemos y a quienes ejercemos un cargo público” que las autoridades de Guanajuato acusen a la FGR de la liberación de los familiares de El Marro”.Y anunció que ordenó una investigación en contra del fiscal de Guanajuato por estas anomalías en el proceso y por las acusaciones que insistió, no tienen sustento.Con información de Milenio