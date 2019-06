Operativo contra migrantes en centro de Monterrey

Autoridades estatales y municipales acordaron ayer realizar operativos en busca de migrantes en la zona metropolitana de Monterrey y revisar que los extranjeros que trabajen en las calles tengan permiso.La medida fue tomada tras una reunión de seguridad con autoridades militares y alcaldes del estado.De acuerdo con reportes en medios, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón indicó que "las personas que no cumplan con la ley, que no tengan permiso para estar en México, serán regresados a su país".Señaló que serán remitidos a albergues, "para su atención y posterior disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), como marca la Ley".“Vamos a hacer una peinada en la zona metropolitana con toda la actividad que tenemos para ubicar los lugares donde pudiera haber migrantes”, expuso el mandatario estatal.“Estamos viendo la posibilidad de albergues temporales y regresarlos a su país de origen, el que no cumpla con la ley, de haber pedido permiso para estar en México, será regresado a su país”, dijo.Aclaró que esta estrategia no es por petición del gobierno federal, pero consideró que es necesaria, "conforme la nueva estrategia para contener el flujo migratorio".Se prevé que se acondicionen espacios para su albergue temporal, para su rescate y atención. "Ningún migrante tiene calidad de detenido, son sólo los traficantes, los migrantes son rescatados", señaló la Secretaría de Seguridad Pública en el estado.El general Jens Pedro Lohmann Iturburu, comandante de la Cuarta Región Militar, fue designado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, coordinador de la zona norte en el tema migratorio, cuya base será en Nuevo León.