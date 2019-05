Operativos contra vecinos ruidosos

A raíz de una serie de denuncias que hicieron ciudadanos sobre musicales altos el pasado fin de semana, este sábado y domingo las autoridades implementarán un operativo especial para sancionar a quienes no respeten los niveles de volumen.El coordinador de Protección Civil de Sabinas, José Pichardo González, indicó que el operativo será coordinado por la Dirección de Protección Civil Municipal, pero también participará el personal de Ecología y de la Dirección de Seguridad Pública.Pichardo González indicó que las sanciones van hasta los quince mil salarios mínimos y para aquellos que incluso hayan reincidido las sanciones podrían aplicarse también con 36 horas de arresto en la ergástula municipal.“La gente no entiende que a medida que se va entrando la noche tienen que estarle bajando el volumen a las bocinas. De hecho ya durante la madrugada no debe de haber musicales altos, pero la gente omite estas recomendaciones que hemos hecho y ahora podrían ser sancionadas”, aseguró Pichardo González.