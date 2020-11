Operó con facturera constructora de Tren Maya

Escuchar Nota

Ciudad de México.-Una facturera emitió durante cuatro años comprobantes fiscales en favor de la constructora del Tramo Uno del Tren Maya.



Se trata de la firma portuguesa Mota Engil México, a cuyo nombre fueron emitidas 75 facturas por 173.3 millones de pesos entre 2015 y 2018, por compras y servicios que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya concluyó que fueron inexistentes.



Los comprobantes fiscales fueron expedidos por Distribuidora de Materiales de Construcción y Acabados Residenciales, presunta empresa fantasma, con domicilio en un departamento del edificio de Mariano Escobedo 114, Colonia Anáhuac.



El pasado 28 de octubre, el SAT determinó en definitiva que Distribuidora es una facturera, luego de que la "empresa" ni siquiera se defendió en un procedimiento que se le abrió en mayo, es decir, no probó que las operaciones amparadas en los comprobantes que expidió realmente existieron.



La Administración de Fiscalización Estratégica del SAT resolvió que Distribuidora no contaba con empleados ni activos fijos cuando realizó supuestas ventas de materiales y tareas de supervisión y administración de obras.



Los comprobantes emitidos por factureras pueden ser usados por los beneficiarios para deducir gastos que no existieron, y así pagar menos impuestos, por lo que el SAT podría fincar créditos fiscales a Mota Engil, que también tiene la posibilidad de corregir voluntariamente su situación.



El pasado 23 de abril, Mota Engil, asociada con una empresa china y tres mexicanas, ganó el contrato de 15 mil 538 millones de pesos para construir la plataforma y vías férreas del Tramo Uno del Tren Maya, de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche.



Distribuidora, que está en liquidación desde 2019, expidió de 2015 a 2018 cientos de facturas por un total de 570 millones de pesos, por supuestas ventas de materiales y servicios de construcción a Mota Engil y otras 29 empresas.



Por ejemplo, también obtuvo facturas por 7.6 millones de pesos en 2018 Generadora Fénix, empresa creada por Mora Engil en asociación con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que recibió del anterior gobierno varias plantas de generación de la extinta Luz y Fuerza del Centro.



También hay facturas por 2.7 millones de pesos a nombre de Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura, que asociada con Mota Engil, ganó en 2014 un contrato de 2 mil 646 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la ampliación del Tren Eléctrico de Guadalajara.



Inmobiliaria Plaza Lindavista, Desarrolladora Tres Marías, Constructora Inmobiliaria Los Patos, City Coyoacán 4, Flow and Low de México, Ingeniería Total y Construcciones y Alcor de Occidente, son otras de las empresas que supuestamente pagaron a Distribuidora por bienes y servicios.



Todas ellas son empresas con actividades reales, a diferencia de otros esquemas descubiertos por el SAT, en que las factureras emiten comprobantes fiscales por montos millonarios, pero en favor de otras factureras.