Opina Leonel que faltan cantautores; considera que hoy la mayoríase va por las tendencías

Ciudad de México-. Leonel García considera que el legado musical de un país depende mucho de los compositores o cantautores y lamentablemente ya casi no hay en México, porque las nuevas generaciones están volteando a las tendencias, considera.



“Nos faltan cantautores, creo que hubo una época en donde hubo muchísimos, y compositores; creo que es por el tipo de música que se escucha ahora, por el que no precisamente abundan, más bien hay poquitos y para mí el legado musical de los países viene del lado de los cantautores, así que mi sueño es que hubiera más y que las generaciones no solo se concentraran en la música urbana, sino que de pronto hubiera una corriente de contemporáneos, que dieran una nueva cara a la música mexicana”, indicó.



“Era muy común ver antes una bohemia de cómo todo el mundo sabía cantar y tocar, mis papás me llevaban a una fiesta y ellos cantaban, luego les pasaban la guitarra a un doctor y cantaba una canción y ahora es difícil ver en una fiesta de jóvenes que se pasen la guitarra y canten, si hay uno que por ahí se aventura, me lo ‘bullean’ y le dicen: ‘Ya cállate, que vamos a poner reguetón’”, comentó.



Aunque en México hay compositores que tratan de mantener las raíces mexicanas, dice el integrante de Sin Bandera, como Caloncho, Carla Morrison, Natalia Lafourcade o Ed Maverick, es difícil que regrese la época de oro en donde había muchos cantautores de la música mexicana.



El cantante promociona su más reciente disco Amor Pasado, que es un tributo a todos los compositores de la música mexicana y ya está disponible en todas las plataformas digitales. “Llevábamos tres años trabajando en él, por fin lo pudimos sacar y estamos emocionados; como músico siempre estás pendiente de tus raíces y mucha de mi inspiración proviene de estos compositores que de alguna manera marcaron la manera en que se hace la música en México, y me encantó hacerles un homenaje”.