Opina Vignatti que son falsas cifras de pandemia

Ciudad de México.- Laura Vignatti considera que las cifras que se manejan en México de los contagios causados por Covid-19 son una mentira, pues a su consideración hay más casos no registrados u ocultos de los que no se habla.



“Las cifras que dan en la televisión son mentira, la cantidad de contagios no es real. Cuando dijeron en los primeros días que sólo había 21 casos, supe que era mentira; en mi contexto y a mi alrededor sólo había 15. Es imposible que haya esa cantidad de casos que no tienen registrados o no quieren decir. Eso es un problema porque la gente cree que son pocos casos y no toma precauciones”.



La actriz dice que, ante la abundancia de información falsa, la gente toma la que le conviene y por ende no se cuida como deberían, empezando por el incumplimiento de la cuarentena que se realiza en el país para evitar el contagio masivo y la dispersión del virus.



“Hay personas que han mandado a casa para resguardarse y se van de vacaciones, están llenas las playas. Es mentira que el virus al calor no se contagia, la gente toma la información que le conviene. Cuando empezó todo esto en España la gente se fue de viaje, ¿qué pasó? A los tres días colapsó el país, hay muchos contagios y muertes que lamentar”.



Vignatti considera que todos, en algún punto de la pandemia, entramos en pánico por distintas cuestiones que, de acuerdo con ella, son la desinformación y lo desconocido. A causa de esto ella se siente responsable de informar a la gente con datos correctos e intentar generar una calma.



“De pronto empezaron las noticias de locura de la nada, me quedé impactada. Empecé a tomar precauciones antes e informar a la gente, me lo tomé en serio, llevo los protocolos que se llevan en Europa. Tuve un poco de pánico, luego me relajé y supe que era importante informar a los demás. Hay gente que no sabía qué estaba pasando, conocí a una chica que ni siquiera sabía qué era el coronavirus, hay gente que diario trabaja, llega a casa, no ve noticias y no está al tanto de lo que pasa en el mundo. Nosotros que conocemos más es nuestro deber informar a las personas de forma correcta”.



La actriz señala que el acatar la cuarentena es para cuidarse, pero para ella lo verdaderamente importante de este resguardo es cuidar a los demás, por eso ella toma todas las medidas que las autoridades sanitarias recomendaron, como el uso de gel antibacterial, la distancia entre personas y usar cubrebocas.