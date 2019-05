Oposición en Senado quiere asegurar Guardia Nacional civil

El llamado bloque opositor en el Senado busca el consenso para que la Guardia Nacional sea totalmente civil y se le quite el rasgo militar que, a su juicio, aún tiene, señaló el senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional.Asimismo dio a conocer que hay mesas de trabajo para discutir el tema de la Guardia Nacional y sus cuatro legislaciones, que son la Ley de Registro de Detenidos, Reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Uso de la Fuerza y la Ley Orgánica de la Guardia Nacional.En entrevista, dijo que hay avances importantes en dos leyes, el Registro de Detenidos y el Sistema de Seguridad Pública, los cuales no son temas menores pero van bien.Sostuvo que están entrando de lleno a la discusión de la Guardia Nacional y llegar al consenso de quitarle todo tipo de sesgo militar, por eso se va a trabajar la próxima semana para que se cumpla al cien por ciento lo que establece la carta magna.Hizo notar que el grupo opositor trabaja sobre los documentos del Gobierno y quieren que se cumpla lo que establece la Constitución, para que la Guardia Nacional sea completamente civil.El legislador panista mencionó que si continúa este ambiente constructivo pueden lograr un acuerdo, para presentar pronto estas iniciativas y votarlas.Al preguntarle si lo que haga la Guardia Nacional en este momento es inválido aclaró que tienen un transitorio que les permite la actuación inmediata, pero debe ser bajo los principios constitucionales.Aseguró que hay un ánimo constructivo en la mesa de negociación, que están avanzando, pero quedan todavía los temas determinantes de Guardia Nacional que deben debatir para lograr un acuerdo y poder avanzar.Aclaró que este jueves no se presentarían las iniciativas sino hasta que concluyan los trabajos para hacer un pronunciamiento de todo, lo cual podría darse la próxima semana.Hay un trabajo constructivo y el bloque opositor está buscando garantizar que la Guardia Nacional sea civil cien por ciento, insistió.