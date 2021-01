Oposición politiza situación en torno a López Gatell: Sheinbaum

Escuchar Nota

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que la oposición está politizando la situación que se vive en torno al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien estuvo de vacaciones en Oaxaca durante el fin de año.La mandataria capitalina sostuvo que el funcionario federal ya dio su explicación y corresponderá a la ciudadanía evaluar su respuesta.Asismismo señaló que no es correcto que los partidos que no son afines al gobierno federal sólo se dediquen a criticar y no sumen apoyos para atender la pandemia.Finalmente y tras hablar de las acciones que se han realizado en otros países para contener la pandemia, aseveró que en México se ha hecho un esfuerzo extraordinario y prueba de ello es el incremento en la capacidad hospitalaria y la contratación de más personal de salud, y para el caso de la capital del país, el aumento en el número de pruebas de detección del SARS-CoV-2 para identificar oportunamente los casos positivos, aislarlos y cortar la cadena de contagio.Con información de Excélsior