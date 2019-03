Opositores y chavistas marchan en Venezuela

Creen que van a meternos miedo hoy, pero se van a llevar una sorpresa de Pueblo y de calle.



Pretenden jugar al desgaste, pero ya no tienen manera de contener a un Pueblo que está decidido a concretar el cese de la usurpación.



Y hoy lo vamos a demostrar en las calles. Atentos. — Juan Guaidó (@jguaido) 9 de marzo de 2019

A 4 años del nefasto decreto intervencionista del imperio norteamericano, seguimos en batalla y victoria ante la permanente y brutal agresión contra nuestro pueblo. Hoy, más que nunca, somos antiimperialistas. ¡Jamás nos rendiremos! pic.twitter.com/9dkkojlHgr — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 9 de marzo de 2019

Venezolanos todos a sus puntos de concentración, seguiremos en las calles hasta conquistar la libertad.



En Caracas la victoria es en la Av. Victoria. #VamosTodos pic.twitter.com/PsXvmpKO49 — Juan Guaidó (@jguaido) 9 de marzo de 2019

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el opositor Juan Guaidó empezaron este sábado a movilizar a sus seguidores en las calles, en una nueva escalada de tensiones, en medio del caos por un apagón que colapsó desde el jueves al país petrolero."Queremos marchar", "Sí se puede", gritaba un grupo de seguidores de Guaidó a un contingente de antimotines que bloqueaba el acceso a la avenida Victoria, al este de Caracas, donde la policía impidió la instalación de la tarima para el mitin del opositor.Agentes del servicio de inteligencia rondaban la zona. "No hay agua, no hay luz, no hay comida. Ya no aguantamos", dijo Jorge Lugo, un habitante del barrio Santa Mónica (sureste de Caracas) que llevaba una bandera en el cuello."Creen que van a meternos miedo hoy, pero se van a llevar una sorpresa de pueblo y de calle. Pretenden jugar al desgaste, pero ya no tienen manera de contener a un pueblo que está decidido a concretar el cese de la usurpación", tuiteó este sábado Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela.Maduro, quien convocó a sus seguidores a una marcha "antiimperialista" cuando se cumplen cuatro años desde que Estados Unidos declaró a Venezuela "amenaza" para su seguridad", atribuye el apagón a una "guerra eléctrica" promovida por "el imperialismo estadounidense"."Seguimos en batalla y victoria ante la permanente y brutal agresión contra nuestro pueblo. Hoy, más que nunca, somos antiimperialistas. ¡Jamás nos rendiremos!", escribió este sábado en Twitter Maduro, quien no ha comparecido públicamente durante el apagón y es esperado este sábado en la manifestación chavista en el centro de Caracas.El gigantesco corte de luz, el peor que sufre el país petrolero de 30 millones de habitantes, comenzó el jueves a las 16H53 locales (20H53 GMT) en Caracas y casi todos los 23 estados de Venezuela.El servicio se restablecía poco a poco este sábado en la capital y en los estados de Miranda y Vargas, aunque no en muchas regiones -como Táchira, Zulia y Barinas-. Las autoridades aún no dan un balance de la situación.La masiva falla eléctrica se produce en medio del hartazgo por una fuerte crisis económica, con escasez de medicinas y alimentos y una hiperinflación que ha provocado el éxodo de 2,7 millones de venezolanos desde 2015 según la ONU y que la OEA proyecta llegará a cinco millones este año.