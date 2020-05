OPS estima aumento de casos de covid-19 en México

Escuchar Nota

"En base al modelo de la OPS por subregión no ha habido ningún cambio importante en Estados Unidos y Canadá, no nos espera ningún cambio sustancial en Estados Unidos y Canadá, pero en México se espera un aumento continuo en el número de casos", dijo en conferencia de prensa Carissa Etienne, directora de la OPS.



"Hasta el 25 de mayo, ha habido más de 2.4 millones de casos y más de 143,000 muertes debido a COVID-19 reportado en las Américas" - @DirOPSPAHO #COVID19 https://t.co/OAQaiHGAPK — OPS/OMS (@opsoms) May 26, 2020

"En América Latina y el Caribe hay 1.2 millones de personas que viven con cáncer; hay 62 millones de personas que viven con diabetes", agregó Etienne, que recordó que "el 13 por ciento de la población de las Américas continúa fumando, y sabemos que hay una elevada incidencia de enfermedades respiratorias".



"Es necesario, también, ampliar la capacidad de llevar a cabo las pruebas (de detección del coronavirus), y de rastrear los contactos de los pacientes", agregó.



"Es necesario, asimismo, proteger al personal de la salud y tomar las medidas para mantener los servicios esenciales", agregó.



En México se espera un aumento continuo en el número de casos de coronavirus, advirtió la, que señaló que América se ha convertido en el epicentro de la enfermedad.De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 25 de mayo, en México suman 7 mil 633 muertes por coronavirus y hay un total de 71 mil 105 casos positivos acumulados.La funcionaria estimó que se presente una aceleración en el número de casos de covid-19 en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.Afirmó que América se ha convertido en el epicentro de la enfermedad, al cumular un 45 por ciento de los contagios reportados en todo el mundo, aseguró que "la mayoría" de países de Latinoamérica no está haciendo las pruebas "suficientes" para detectar el coronavirus, por lo que pidió más tests., en su mayoría en Estados Unidos, lo que convierte a este continente, con diferencia, en el más afectado por la pandemia en todo el mundo.Hasta el 25 de mayo, se han reportado más de 2.4 millones de casos y más de 143 mil muertes por covid-19 en América.Ante pandemia de coronavirus "no es tiempo para distracciones"La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que es importante continuar con las medidas de salud pública, incluido el distanciamiento social, ante la incidencia de casos de covid-19 en el continente."Nuestra región se ha convertido en el epicentro de covid-19, afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne. "En América del Sur hay preocupación particular por el número de casos reportados en Brasil, que ha sido el más altodesde que comenzó la pandemia, y en Perú y Chile hay una alta incidencia", agregó."Éste no es el momento para relajar las restricciones", enfatizó Etienne, que alertó que hay que "permanecer vigilantes" y aplicar "agresivamente las medidas de salud pública"."Sabemos qué funciona, debemos continuar este conocimiento (...) No es éste tiempo para distracciones", añadió la máxima responsable del organismo.América Latina superó a Europa y a Estados Unidos en el número diario reportado de infecciones por coronavirus.El covid-19 tiene "un impacto desproporcionado entre las personas que sufren de enfermedades no contagiosas como las afecciones cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, el asma, la obesidad", explicó Etienne. "Nunca habíamos visto esta relación".El subdirector de la OPS, el brasileño Jarbas Barbosa, indicó que "las medidas de distanciamiento social son muy importantes para prevenir el contagio" a fin de impedir que la capacidad de los servicios de salud se vea sobrepasada.Otro aspecto importante en los esfuerzos por contener la pandemia es "transparentar las cifras para que podamos conocer exactamente la situación y para que la población tome las medidas adecuadas", señaló el director de Emergencia en Salud de la OPS, el peruano Ciro Ugarte., el segundo continente en cuanto incidencia es Europa, con menos de 2 millones, mientras que en Asia, donde surgió el virus que causa la enfermedad, los contagios rondan el millón.