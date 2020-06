OPS muestra alerta tasas altas de coronavirus en indígenas en Amazonas

Escuchar Nota

"No podemos decirlo todavía (sobre las variables genéticas). Pero lo que sabemos de otros agentes infecciosos es que las poblaciones indígenas están menos protegidas desde el punto de vista inmunológico para algunas enfermedades", dijo Aldighieri.



"El sarampión, por ejemplo, ha sido en los últimos cinco siglos uno de los patógenos que ha diezmado poblaciones indígenas en las Américas. Hace tres años hubo brotes de sarampión en comunidades nativas en Venezuela y el norte de Brasil. Pero además las poblaciones indígenas tienen una tasa alta de comorbilidades, como diabetes, y también una tasa más alta de mortalidad materna e infantil. Entonces son poblaciones muy susceptibles a un choque infeccioso", aclaró.



"Sin embargo, no podemos descartar que existan los mismos factores de riesgo. Sin embargo, ahora los problemas agudos están más en pobladores de tierras bajas de la Amazonía. La pandemia está en pleno curso. Se inició en zonas costeras y grandes ciudades, como Guayaquil, y estamos observando un desplazamiento hacia el altiplano. Un motivo de preocupación es que la gripe estacional puede complicar mucho el manejo del covid-19".



.-, preocupan a la Organización Panamericana de la Salud (OPS)., aseguró sobre los desafíos que supone la pandemia en la población nativa de Latinoamérica.Aclaró que la variable de etnicidad no siempre se incluye en los registros epidemiológicos, pero lo que se está observando es un impacto muy importante, una tasa de incidencia muy importante en zonas donde sabemos queSegún reportes de vecinos deDijo que la tendencia en, es un tema central hoy. Tratándose de un manejo complejo, no únicamente por aspectos geográficos, sino también por las migraciones relacionadas con la industria ilegal del oro. Mencionó que todo movimiento no monitoreado de personas en los focos de transmisión puede ser perjudicial para la salud de comunidades indígenas aisladas que se encuentran en zonas auríferas.creando otro riesgo y otra complejidad, con una posible reemergencia en lugares donde la malaria había sido controlada en los últimos años, incluyendo en poblaciones indígenas.Destacó que enestá implementando en poblaciones amazónicas, con el diálogo eficiente que las autoridades locales han mantenido con grupos indígenas para tomar medidas de prevención y poder movilizar el cuerpo médico. El ejemplo en el Oriente ecuatoriano, dijo, ha sido muy interesante.Información por Milenio