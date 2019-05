Oran ex Tigres y Rayados por Batocletti

Ex jugadores y directivos de Tigres e incluso de Rayados, se reúnen esta tarde en el Estadio Universitario para orar por la salud de Osvaldo Batocletti.El ex capitán felino, dos veces campeón de liga con el equipo, se encuentra delicado de salud, por eso ex compañeros y amigos se juntaron para hacer una oración.El sacerdote Felipe de Jesús Sánchez, párroco de la iglesia Santa María Goretti, es el encargado de llevar la oración.La mayor parte de los ex jugadores portaron camiseta de los Tigres con el legendario número 3 de Bato."En oración por nuestro capitán Batocletti", decía la manta que llevaron al lugar.Entre los presentes estaban Roberto Gadea, Antonio Piña, Marcos Menéndez, José Sánchez, Leonardo Álvarez, Alfredo "Alacrán" Jiménez, Salvador Carrillo, Carlos Muñoz, Aarón Gamal, Juan Manuel "El Abuelo" Azuara y Martín "Tilo" Ponce, entre otros.También estuvieron ex jugadores de Rayados, como Gregorio Cortes, que jugó un año con los felinos también, y Hugo Enrique Esquivel, quien fue compañero de Bato en Racing de Avellaneda.