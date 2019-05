Orden de aprehensión contra Lozoya sigue en curso: fiscal

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, desmintió que se haya frenado la orden de aprehensión contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el delito de uso de fondos a través del sistema financiero para el beneficio propio.En entrevista telefónica con Ciro Gómex Leyva, el fiscal explicó que el abogado de Lozoya iba a presentar una demanda de amparo, pero hasta el momento no se ha presentado ningún documento.Cabe mencionar que la supuesta suspensión provisional de la orden de captura del ex funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), se ha comenzado a difundir en medios de circulación nacional, donde redactan que el juez Octavo de Distrito de Amparo en material Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión de la orden de captura promovida supuestamente por la defensa del señor Lozoya Austin.Asimismo, se explica que la suspensión se prolongará hasta la audiencia incidental prevista para el 4 de junio, donde se definirá si prosigue de manera definitiva o se negará; lo que depende de la existencia de la orden de captura y que la misma no incluya ningún delito que merezca prisión preventiva de oficio.Lozoya es acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y defraudación fiscal, hechos presuntamente ocurridos en 2014, revelaron funcionarios federales.En portal oficial del gobierno federal, se informa que hay diversas órdenes de aprehensión en ejecución como resultado de más de dos meses de diversas diligencias relacionadas con una denuncia presentada el 5 de marzo ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la Apoderada Legal Pemex, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a la empresa Petróleos Mexicano.Una de las órdenes de aprensión ha sido ejecutada en contra del empresario Alonso Ancira Elizondo, detenido el martes en el aeropuerto de Palma de Mallorca cuando iba a abandonar el país. Ancira es señalado por estar involucrado en la venta a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de una planta de fertilizantes en desuso por casi 500 millones de dólares. Mientras que al ex director de Pemex es señalado de autorizar la compra de la planta.Por último, se informó que Alonso Ancira rechazó ser extraditado a México para responder por los delitos que se le acusan, ante ello, la autoridad correspondiente pondrá en marcha el recurso penal para la extradición a través de la cancillería, recurso que cuenta con 45 días para realizar todos los tramites.