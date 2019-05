Orden de captura contra Miss Mónica fue legal: Tribunal

La jueza de control Esperanza Medrano Ortiz calificó este domingo como “bien cumplida” la orden de captura contra Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen, detenida el sábado en un restaurante de Tlalpan por policías de investigación de la Procuraduría capitalina.García Villegas fue acusada por “homicidio calificado” en una sala de oralidad número siete del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la calle Doctor Lavista, colonia Doctores. El Ministerio Público (MP) y la defensa de la imputada como de las víctimas, acordaron:• Audiencia privada para resguardar datos de carácter sensible de niñas y niños víctimas involucrados en el caso• García Villegas expresó que no había problema en que fuese privada la audiencia inicialFrente al Tribunal, un grupo de familiares de las víctimas se manifiestan: “Justicia para Santiago Flores Mora y sus amiguitos y adultos del Colegio Rébsamen”, “Que paguen los responsables; la escuela debería ser un lugar seguro, “Me quitaste a mi sobrino, justicia”, son algunas de las frases escritas en las pancartas que sostienen.Al salir del Tribunal la hija y hermana de García Villegas, manifestantes gritaron “¡Asesina!” en varios momentos; los familiares de la imputada se retiraron del lugar a bordo de una camioneta negra. Se espera que las audiencias se prolonguen, por lo que no hay un horario establecido.