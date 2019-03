Ordenan indagatoria por cervecera

Ante reclamo de la ciudadanía por la instalación de la cervecera Constellation Brands en Baja California, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación con expertos."También puedo señalar con relación al problema del agua y de esa planta cervecera, porque no me puedo quedar callado, voy a mandar a expertos que hagan una investigación, un análisis y se va a actuar de acuerdo a lo que más convenga al interés general, siempre cuidando los bienes y los recursos naturales", dijo en un acto en San Luis Río Colorado, Sonora."Antes que nada está el agua, están los alimentos, está la vida antes que cualquier interés material, personal o de grupo, voy a mandar a una comisión que haga una investigación, un análisis, que me presenté un dictamen y pronto vamos a dar a conocer nuestro punto de vista".Previamente, el titular de Sedatu, Román Meyer, anunció una inversión de mil 500 millones de pesos en un total de 4 mil acciones de desarrollo urbano en esta localidad.A su arribo este martes a Mexicali, López Obrador fue recibido por activistas con pancartas de "Fuera Constellation Brands".Decenas de inconformes demandaron impedir la apertura de la planta y que el tema se someta a consulta ciudadana, ya que podría impactar en el abasto de agua de la región.