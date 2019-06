Ordena AMLO investigación a Conade

El Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó este lunes a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a iniciar una investigación sobre el manejo de recursos públicos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y, en particular, en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar)."Es una obligación, si son fondos públicos, tenemos que hacer auditorías y hacer una investigación. Voy a pedirle a la Secretaría de la Función Pública que actúe de inmediato y que demos a conocer el resultado de la investigación aquí mismo", dijo."Esto es muy importante, todo lo que tenga que ver con corrupción denunciarlo, aun cuando pueda exagerarse, es mejor denunciar actos de corrupción para acabar con ese cáncer que tanto daño le ha hecho al País. La auditoría sobre lo que son recursos públicos, me estoy comprometiendo a que se haga la investigación y se presente aquí el resultado".El Mandatario se refirió al tema luego de ser cuestionado sobre presuntas irregularidades, sobreprecios y manejos poco claros entre la Conade y las federaciones de diversas disciplinas deportivas.Durante la conferencia matutina, también se le preguntó al Mandatario sobre la gestión de la titular de Conade, Ana Gabriela Guevara, tras presentarse denuncias sobre su supuesto interés en buscar la candidatura al Gobierno de Sonora.De entrada, López Obrador defendió a la funcionaria al asegurar que los señalamientos en su contra son politiquería. Sin embargo, advirtió que el funcionario público que dedique tiempo a realizar campaña incurrirá en un acto de corrupción."No opino, es un punto de vista, se está editorializando, habría que presentar pruebas si está haciendo campaña en Sonora", expresó."Pero sólo trabaja de lunes a jueves y se va a Sonora", se le inquirió."No creo, se me hace bastante exagerado", respondió.A través de Twitter, Ana Guevara, se defendió de las acusaciones de corrupción que circulan en torno al organismo que preside."Estaré atenta en dar respuesta y demostrar que hay falsedad y dolo, hemos hecho cambios de raíz en favor de la familia deportiva obvio causan malestar, fuga de información mal usada mal interpretada, no todo lo que se dice tiene verdad @CONADE"."La @CONADE cuenta con un órgano interno de control y siempre hemos actuado apegados al reglamento la normativa y la Ley, estoy y estamos todos quienes trabajamos allí con las puertas abiertas y aclarar lo del pasado y los meses de la actual administración", escribió.