Ordena AMLO que se investigue reunión de funcionario de Pemex con Romero Deschamps

Escuchar Nota

”Lo correcto sería hacerlo en una oficina pública, no estar en restaurantes, fiestas, viajes. Eso está ya prohibido. Le pido al director de Pemex que revise este asunto de conformidad con la ley o con los principios que nosotros sostenemos”.

“Es una ley que tiene que cumplirse; ya no hay dirigentes preferidos o predilectos del gobierno. Ahora los dirigentes tienen que ser electos por los trabajadores”.

El presidenteinstruyó al director de, Octavio Romero Oropeza, y a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, investigar lasde la empresa productiva del EstadoEn particular, se refirió a, coordinador de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Pemex.Al referirse a la reunión sostenida en un restaurante del norte de la Ciudad de México entre Deschamps, el funcionario mencionado y, reprobó que servidores públicos “compartan relaciones con empresarios y dirigentes que puedan significar compromisos”.Señaló que tales reuniones no deben celebrarse. Para eso están las oficinas.Reconoció que “no termina de irse lo viejo y no termina de llegar lo nuevo”. Dijo que no debe pasar lo que ocurría cuandoera director de Pemex: la compra de voluntades con dinero público.El presidente también dijo que