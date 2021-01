Ordena Biden frenar muro con México y fortalecer DACA

Escuchar Nota

Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para detener la construcción del muro y para reforzar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia que protege a los "dreamers" de la deportación, según medios estadounidenses.



Una de las ordenes detiene la construcción del muro mientras la administración de Biden examina la legalidad del financiamiento del muro y sus contratos de construcción.



Según The New York Times, Biden habría firmado al menos 17 órdenes ejecutivas.



Entre ellas, firmó una revocando el plan de la Administración Trump para excluir a los no ciudadanos del conteo del censo.



También derogó dos proclamas de la era Trump que establecían una prohibición de viajar a Estados Unidos desde varios países predominantemente musulmanes y africanos, poniendo fin a una de las primeras acciones de su predecesor para limitar la inmigración.



Asesores dijeron que Biden ordenaría al Departamento de Estado que desarrolle formas de abordar el daño causado a aquellos a quienes se les impide ingresar a Estados Unidos debido a la prohibición.



Otra orden ejecutiva revoca la aplicación reforzada de las violaciones de migración dirigidas a personas que ya se encuentran dentro de los Estados Unidos. Otro bloquea la deportación de liberianos que vivían en Estados Unidos.